Tényleg létezik: a Samsung bemutatta az összehajtható képernyős telefont

Két aksi is került a kínai mobilba

A dél-koreai vállalat már hetek óta csorgatta az információkat a régóta pletykált összehajtható kijelzős telefonjáról, ma este pedig véget ért a várakozás, hiszen lerántották a leplet az első olyan készülékről, ami az úgynevezett Infinity Flex Display technológiával készült. Egész pontosan egy 7,3 hüvelykes tablet méretű kütyüről van szó, aminek a képernyője középen összehajtható, így zsebre is vágható, vagy a külső oldalán található kijelzőnek köszönhetően akár telefonként is használható.

Mindez persze még csak egy prototípus, ami ebben a formában nem biztos, hogy kapható lesz kereskedelmi forgalomban, ugyanakkor a Samsung bizonyítékát adta, hogy nem csak dolgoznak ezen a megoldáson, de már működő készülékük is van, ízelítőt adva ezzel, hogy milyen trend várható az elkövetkezendő években. Érdemes ugyanakkor azt is hozzátenni, hogy nem a dél-koreai vállalat az első, aki ilyen telefonnal rukkolt elő, hiszen pár napja egy kínai cég már a nagyvilág elé tárta a saját verzióját.

Az összehajtható telefonok korát jelzi az is, hogy a Google a Samsunggal szoros kapcsolatban dolgozik azon, hogy az Android operációs rendszer maradéktalanul képes legyen kiszolgálni az ilyen típusú készülékeket. A dél-koreiai vállalaton kívül ráadásul a kínai Lenovo és a Xiaomi, illetve az LG is dolgozik hasonló megoldásokon, 2019-ben pedig már a boltokban is megjelenhetnek az ilyen mobilok.