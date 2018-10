Itt a Samsung Galaxy A9, ami már öt kamerát kínál egészen korrekt áron

Óriási a verseny az okostelefonok piacán, a gyártók szinte havonta igyekeznek rálicitálni egymásra, és a vásárlók figyelméért folytatott küzdelemből a Samsung sem akar kimaradni, így lerántották a leplet a legújabb modelljükről, ami Samsung Galaxy A9 nevet kapta, és a legfontosabb jellemzője, hogy öt kamerával szerelték fel, és ebből négy a hátlapon kapott helyet - Milánóban ki is próbáltuk a mobilt, ami novembertől már Magyarországon is kapható lesz.

A Samsung idén nagyon belehúzott az okostelefonok terén: az év elején megkaptuk a Galaxy S9-et, aztán nyár végén megérkezett a kifejezetten jól sikerült Galaxy Note9, ám a két zászlóshajó mellé az ősz folyamán még bejelentették az egészen olcsó Galaxy J6+ és J4+ modelleket, illetve lerántották a leplet a Galaxy A7-ről is, aminek a hátlapján már három kamera kapott helyet. És ezzel még koránt sem ért véget a történet, hiszen a dél-koreai cég október 11-én előállt a világ első olyan telefonjával, amin már öt kamera kapott helyet: egy elöl, négy pedig hátul – ez a Samsung Galaxy A9.

SAMSUNG GALAXY A9 SPECIFIKÁCIÓK:

Kijelző: 6,3 hüvelykes Super AMOLED panel, 18.5:9 képarány, Full HD+ felbontás (1080 x 2220)

6,3 hüvelykes Super AMOLED panel, 18.5:9 képarány, Full HD+ felbontás (1080 x 2220) Processzor: Nyolcmagos Qualcomm Snapdragon 660 AIE (Négy 2.2 GHz + négy 1.8 GHz)

Nyolcmagos Qualcomm Snapdragon 660 AIE (Négy 2.2 GHz + négy 1.8 GHz) Memória: 6 GB

6 GB Tárhely: 128 GB (microSD-vel bővíthető 512 GB-ig)

128 GB (microSD-vel bővíthető 512 GB-ig) Előlapi kamera: 24 MP (F2.0)

24 MP (F2.0) Hátlapi kamerák: 24 MP főkamera, (AF, F1.7), 10 MP teleobjektív (AF, F2.4), 8 MP széles látószögű (F2.4), 5 MP mélységlencse (F2.2)

24 MP főkamera, (AF, F1.7), 10 MP teleobjektív (AF, F2.4), 8 MP széles látószögű (F2.4), 5 MP mélységlencse (F2.2) Akkumulátor: 3800 mAh

3800 mAh Operációs rendszer: Android 8.0 (Oreo), Samsung Experience UX

FOTÓZÁS A KÖZÉPPONTBAN

A telefon legfontosabb jellemzője természetesen az, hogy erre a készülékre már öt kamerát zsúfolt a gyártó: az előlapon egy 24 megapixeles, F2.0 rekeszértékű szenzor gondoskodik a szelfizésről, de ennél persze sokkal fontosabb, hogy a hátlapon már összesen négy lencse segít abban, hogy a lehető legjobb képeket készítsük – tetszik vagy sem, manapság rengeteg embernek

ez a legfontosabb tényező, ha új okostelefont választ magának.

A Samsung Galaxy A9 pedig csábító választás lehet, hiszen 24 megapixeles, F1.7 rekeszértékű főkamerával, a 10 megapixeles, kétszeres optikai zoommal felvértezett teleobjektívvel, a 120 fokban dolgozó, 8 megapixeles széles látószögű lencsével, és az 5 megapixeles mélységlencsével már egészen kiváló felvételeket lehet készíteni, még akkor is, ha amúgy nem nagyon konyítunk a fotózáshoz.

Fényképezés terén már a duálkamerás Galaxy S9 és Note9 is jól teljesítettek, de a Galaxy A9 erre is rátesz egy lapáttal: napfényes/világos körülmények között tényleg egészen csodás fotók készíthetők vele, de a négykamerás rendszer kedvezőtlen vagy esti fényviszonyok között is prímán megállja a helyét.

Az optikai zoommal akár messzebb lévő témákról is jó minőségű kép készíthető, az 5 megapixeles negyedik lencsének hála kedvünk szerint variálható a mélységélesség és a fókusz, és persze ebből a telefonból sem maradt ki a mesterséges intelligencia, ami – ha igényt tartunk rá – elemzi a kamerák által közvetített képet, és az adatok alapján módosítja a beállításokat a lehető legjobb minőségű fotóhoz.

MINDEN MÁS

Dizájn terén a Samsung nem nagyon rugaszkodott el a már megszokott vonalvezetéstől (lekerekített szélek, ívelt kijelző, üveg hátlap), a telefon külsőre leginkább egy S9-re hasonlít. Méreteit tekintve 162,5 mm magas, 77 mm széles, 7,8 mm vastag, és 183 grammot nyom. A kijelző 6,3 hüvelykes AMOLED, 1080 x 2220 maximum felbontással és gyönyörű, kristálytiszta képpel, és

a telefonba épített hardver ismeretében sem lehet okunk panaszra.

6 GB memória, alapból 128 GB tárhely, amit egy nyolcmagos Qualcomm Snapdragon 660 processzor egészít ki – utóbbi ugyan nem a legerősebb chipset a piacon, de a teljesítmény miatt így sem kell senkinek aggódnia. Van gyorstöltés, arcfelismerés, a hátlapi ujjlenyomat olvasó pedig olyan helyre került, ahol kényelmesen elérhető, ráadásul a használata közben már a kamerákat sem tapicskoljuk össze. Akkumulátor terén egy 3800 milliamperórás telepet kapunk, ami átlagos használat mellett jó eséllyel simán kibír legalább egy napot töltés nélkül.

A készülék három színben érkezik (Kaviár fekete, Limonádé kék és Rágógumi rózsaszín – utóbbi nem vicc), és bár olcsónak semmiképpen nem neveznénk, az 199 990 forintos ár még egészen korrektnek tekinthető a kamerák számát, és a hardvert figyelembe véve. Ez az árcédula persze jóval kedvezőbb lehet, ha valamelyik szolgáltatón keresztül, előfizetéses formában csapunk le a készülékre – erre ráadásul nem is kell majd sokat várni, hiszen az A9 novemberben már kapható lesz Magyarországon is.