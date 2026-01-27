horváth tamáspéterfi andrea
Szórakozás

Horváth Tamásék külföldön ragadtak: nem engedték repülőre szállni az énekes törött lábú feleségét

Horváth Tamás és felesége, Péterfi Andrea.
Horváth Tamás és Péterfi Andrea
admin Csontos Kata
2026. 01. 27. 20:07
Horváth Tamás és felesége, Péterfi Andrea.
Horváth Tamás és Péterfi Andrea
Péterfi Andrea a lábát törte nyaralás alatt, és úgy volt, csütörtökön Magyarországon megműtik. Most azt sem tudják, mikor tudnak majd hazajönni.

Rémálom lett Horváth Tamás és felesége, Péterfi Andrea Maldív-szigeteki nyaralásából, miután utóbbi balesetet szenvedett, két helyen eltört a lábszárcsontja, és talptól combig begipszelték a lábát. Az énekes korábban közösségi oldalán azt írta, neje egy helyi kórházban ideiglenes fekvőgipszet kapott, de céljuk az, hogy minél hamarabb hazajöjjenek Magyarországra, ahol Péterfire műtét vár.

Horváth Tamásék kedd koraeste videón jelentkeztek be, és elmondták: tervük kudarcba fulladt.

Sajnos itt ragadtunk, mert nem engedtek az Emirates-nél a repülőre felszállni ezzel a gipsszel, illetve nem fogadták el az orvos szakvéleményét, mert nekik kell a saját dubai orvosuk szakvéleménye. Úgyhogy most itt kell aludnunk egy hotelben, és holnap el kell mennünk egy itteni orvoshoz, aki elküldi a dubai orvosnak e-mailben az ő véleményét, és ha leokézzák, akkor utána repülhetünk. Nem tudjuk sajnos, hogy ez egy nap, két nap, vagy három nap…

– mondta el Péterfi Andrea, hozzátéve, hogy az eredetileg úgy tervezték, hogy szerda este érkeznek haza, és csütörtökre már be volt időzítve a műtétje.

Be kell rakni egy vaslapot a lábamba. Nem tudom, hogy mikor jutunk haza, de szorítsatok, hogy minél előbb!

Horváth Tamás tartja a lelket a feleségében

„Életemben nem voltam még ilyen nehéz helyzetben, próbáltam tartani Andiban a lelket. Elképesztően nehéz napokon megyünk keresztül. Őszintén szólva, alig aludtam pár órát, és ő is nagyon keveset alszik. Az összes könnyemet kisírtam már, de itt vagyunk és tartjuk egymásban a lelket. Én, ha hazamentünk, és megműtötték, és túl vagyunk ezen az őrültségen, újra elveszem feleségül” – mondta el Horváth Tamás a videóban.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Gesztesi Panka ezzel az egy mondattal győzte meg az anyját, hogy szerepelhessen A Nagy Duettben
A Nagy Ő: Stohl András választott, ők neki a legszimpatikusabbak
Kiara Lord Stohl Andrásnak: Úgy láttam, egy kicsit kancsal vagy
Ez a Bruce Willis-kvíz a sztár legnagyobb rajongóin is kifog
Toroczkai László Szolnokon
Toroczkai: Aki nem lesz első áprilisban, letérdel
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik