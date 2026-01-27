Horváth Tamásék külföldön ragadtak: nem engedték repülőre szállni az énekes törött lábú feleségét

Rémálom lett Horváth Tamás és felesége, Péterfi Andrea Maldív-szigeteki nyaralásából, miután utóbbi balesetet szenvedett, két helyen eltört a lábszárcsontja, és talptól combig begipszelték a lábát. Az énekes korábban közösségi oldalán azt írta, neje egy helyi kórházban ideiglenes fekvőgipszet kapott, de céljuk az, hogy minél hamarabb hazajöjjenek Magyarországra, ahol Péterfire műtét vár.

Horváth Tamásék kedd koraeste videón jelentkeztek be, és elmondták: tervük kudarcba fulladt.

Sajnos itt ragadtunk, mert nem engedtek az Emirates-nél a repülőre felszállni ezzel a gipsszel, illetve nem fogadták el az orvos szakvéleményét, mert nekik kell a saját dubai orvosuk szakvéleménye. Úgyhogy most itt kell aludnunk egy hotelben, és holnap el kell mennünk egy itteni orvoshoz, aki elküldi a dubai orvosnak e-mailben az ő véleményét, és ha leokézzák, akkor utána repülhetünk. Nem tudjuk sajnos, hogy ez egy nap, két nap, vagy három nap…

– mondta el Péterfi Andrea, hozzátéve, hogy az eredetileg úgy tervezték, hogy szerda este érkeznek haza, és csütörtökre már be volt időzítve a műtétje.

Be kell rakni egy vaslapot a lábamba. Nem tudom, hogy mikor jutunk haza, de szorítsatok, hogy minél előbb!

Horváth Tamás tartja a lelket a feleségében

„Életemben nem voltam még ilyen nehéz helyzetben, próbáltam tartani Andiban a lelket. Elképesztően nehéz napokon megyünk keresztül. Őszintén szólva, alig aludtam pár órát, és ő is nagyon keveset alszik. Az összes könnyemet kisírtam már, de itt vagyunk és tartjuk egymásban a lelket. Én, ha hazamentünk, és megműtötték, és túl vagyunk ezen az őrültségen, újra elveszem feleségül” – mondta el Horváth Tamás a videóban.