Hatalmas figurák, masnik, gömbáradat – ilyen a karácsonyfa Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc otthonában

Várkonyi Andrea minden évben megmutatja, milyen a családi karácsonyfájuk otthonukban (ilyen volt a tavalyi). A műsorvezető ezúttal is posztolt egy képet közösségi oldalán:

A karácsonyfánkat már évek óta december első felében feldíszítjük. Amióta Nóri felnőtt, nem kell már 23-án éjjel titokban díszítenem, hogy másnap reggelre »meghozzák az angyalkák«. Így aztán van időnk hangolódni, várni, hogy megérkezzen a karácsony, mindhárman nagyon szeretjük ezt a hangulatot. Nagyon boldog, békés karácsonyt kívánunk mindenkinek

– írta a kép mellé.

