Hatalmas figurák, masnik, gömbáradat – ilyen a karácsonyfa Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc otthonában

Szajki Bálint / 24.hu
admin Besenyei Balázs
2025. 12. 23. 12:29
Szajki Bálint / 24.hu

Várkonyi Andrea minden évben megmutatja, milyen a családi karácsonyfájuk otthonukban (ilyen volt a tavalyi). A műsorvezető ezúttal is posztolt egy képet közösségi oldalán:

A karácsonyfánkat már évek óta december első felében feldíszítjük. Amióta Nóri felnőtt, nem kell már 23-án éjjel titokban díszítenem, hogy másnap reggelre »meghozzák az angyalkák«. Így aztán van időnk hangolódni, várni, hogy megérkezzen a karácsony, mindhárman nagyon szeretjük ezt a hangulatot. Nagyon boldog, békés karácsonyt kívánunk mindenkinek

– írta a kép mellé.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Andrea Várkonyi (@varkonyiandrea_va) által megosztott bejegyzés


Kapcsolódó
Várkonyi Andrea a lányáról: Felmerült a Színművészetire való jelentkezés
A büszke anyuka most beszélt először lánya filmes útjáról.

