A filmiparban képzeli el jövőjét Várkonyi Andrea és Bochkor Gábor lánya, már van is némi tapasztalata

Bochkor Nóra és Várkonyi Andrea a Legénybúcsú premierjén.
2025. 12. 11. 06:35
Szülei támogatják a 18 éves lányt, aki első filmszerepe előtt külföldi produkciókban is dolgozott.

Várkonyi Andrea és Bochkor Gábor 18 éves lánya szerepet kapott Szente Vajk új filmjében, a Legénybúcsúban. Bochkor Nóra a premieren mesélt a Blikknek a forgatásról és jövőbeli terveiről.

Izgultam az elején nyilván, de szeretek előadni. Mindenki kedvesen fordult felém, és segítettek, amiben tudtak. Nagyon befogadóak és segítőkészek voltak, akikkel volt alkalmam beszélni. Csonka Andrással volt az egyik jelenetem, úgyhogy ellátott pár hasznos tanáccsal a felvételek előtt, de előtte még tudtam néhány színésszel és a rendezővel is ebédelni a helyszínen

– mondta el Bochkor Nóra, aki egy napot forgatott a filmben.

Vannak már kilátásban szerepek meg egyéb lehetőségek, szóval van rá esély, hogy feltűnök még képernyőn, vagy szereplőként vagy háttérmunkában

– fogalmazott a debütáló színésznő, aki hosszútávon is filmezéssel szeretne foglalkozni.

Mindenképp filmekben szeretnék dolgozni, vagy a kamera előtt vagy a háttérben. Voltak már kisebb-nagyobb munkáim, akár külföldi produkciókban is, szóval kipróbálgatom magam, hogy hova illek be a legjobban, miben vagyok jó. Több egyetemre is gondoltam, akár külföldi vagy magyar, de mindenképpen a filmezéssel kapcsolatban. De közben biztosan szeretnék munkákat is vállalni emellett, hogy meg tudjam vetni a lábam a filmiparban, amennyire tudom.

Szülei támogatják az álmaiban, és nem féltik őt a szórakoztatóipartól. Várkonyi Andrea a díszbemutatón így nyilatkozott:

A lányomat filmvásznon látni óriási büszkeség volt, de nem ez az egyetlen dolog, amiért ilyen büszke lehetek rá. A szerepléseinél sokkal fontosabb az, hogy egy csodálatos fiatal nő lett belőle, akinek fantasztikus a személyisége, az érzékenysége a környezete iránt, és egy csomó területen elképesztően tehetséges. Nagyon jó látni, hogy vannak céljai, amiket szeretne megvalósítani.

