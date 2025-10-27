nagy feró
Szórakozás

Nagy Feró: Kitől kérjek bocsánatot, magamtól? Kit bántottam meg?

Szajki Bálint / 24.hu
admin Csontos Kata
2025. 10. 27. 14:06
Szajki Bálint / 24.hu

Nagy Feró a Békemeneten azt mondta, a Szőlő utcai ügyben érintett lányok kerestek pénzt, tehát mindenki jól járt. Kijelentésére azóta sokan reagáltak, köztük

A story.hu utolérte Nagy Ferót, aki a lapnak a botrány kapcsán ennyit mondott:

Én már kijelentettem korábban is, hogy a pedofília halálos bűn, és hogy halálbüntetést kérek az ilyen emberekre!

A zenész úgy érzi, ebben a mondatában minden benne van.

A Beatrice énekese a Blikknek is nyilatkozott, ott azt kérdezték tőle, tervez-e bocsánatot kérni, miután több közéleti szereplő is kérte erre nyilvánosan.

Nincs hozzáfűzni valóm. Kitől kérjek bocsánatot, magamtól? Kit bántottam meg?

– válaszolta Nagy Feró.

Nem én vagyok a bűnös, hanem az, aki vitte a lányokat

– tette hozzá.

Kapcsolódó
Wolf Kati válaszolt Nagy Ferónak: Ahelyett, hogy egyszerűen elnézést kérnél, fenyegetsz, hogy nem köszönsz nekem
A zenész Kossuth-díja is szóba került.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Stílusban összhangban – hogyan párosítsuk a táskát a cipővel?
Delhusa Gjon: Ha méltó leszek a Kossuth-díjra, addig nem veszem át, míg Nagy Feró a birtokosa
Shane Tusup felesége kicsivel egy évvel a szülése után már fitneszversenyt nyert
„Így nézek ki?! Remélem, a gyerekek nem nézik!” – Zalatnay Saroltaként tarolt Mészáros Árpád Zsolt
Mi kellene ahhoz, hogy tiszások és fideszesek tudjanak egymással beszélni?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik