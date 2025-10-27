Nagy Feró: Kitől kérjek bocsánatot, magamtól? Kit bántottam meg?

Nagy Feró a Békemeneten azt mondta, a Szőlő utcai ügyben érintett lányok kerestek pénzt, tehát mindenki jól járt. Kijelentésére azóta sokan reagáltak, köztük

A story.hu utolérte Nagy Ferót, aki a lapnak a botrány kapcsán ennyit mondott:

Én már kijelentettem korábban is, hogy a pedofília halálos bűn, és hogy halálbüntetést kérek az ilyen emberekre!

A zenész úgy érzi, ebben a mondatában minden benne van.

A Beatrice énekese a Blikknek is nyilatkozott, ott azt kérdezték tőle, tervez-e bocsánatot kérni, miután több közéleti szereplő is kérte erre nyilvánosan.

Nincs hozzáfűzni valóm. Kitől kérjek bocsánatot, magamtól? Kit bántottam meg?

– válaszolta Nagy Feró.

Nem én vagyok a bűnös, hanem az, aki vitte a lányokat

– tette hozzá.