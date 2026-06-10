„Néhány ütésem nagyon kínos volt” – Serena Williams a lányai miatt tért vissza

A 44 éves, legendás amerikai játékos 2022 szeptembere után lépett újra pályára és az egyéni világranglistán kilencedik, 19 éves partnerével jó teljesítményt nyújtott a Queen’s Clubban zajló torna nyolcaddöntőjében.

Az egyesben 23-szoros Grand Slam-tornagyőztes Williams a meccsen erőteljesen teniszezett, nem egyszer közel 200 kilométeres óránkénti sebességgel szervált és az ő adogatásai zárták le telt ház előtt zajlott, másfélórás összecsapást (7:6, 6:2).

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Még van hová fejlődni

Az amerikai teniszikon nagyon jól teljesített, néhány ütése egyértelműen jelezte, hogy még mindig megvan benne a potenciál ahhoz, hogy a legmagasabb szinten versenyezzen. Egy dolog azonban nem változott: továbbra is túlságosan maximalista.

Néhány ütésem nagyon kínos volt, bár jól éreztük magunkat, azért úgy érezzük, van hová fejlődnünk

– mondta a pályán adott interjújában.

A klasszis elárulta, a visszatérésének egyik oka az volt, hogy lányai láthassák őt a pályán. Ez egyszer kétségtelenül hatalmas motivációt jelent majd nekik, most azonban még a gyermeki valóság győzött:

a mérkőzést követően az egyikük játékboltba akart menni, míg a másik megkérdezte, mi lesz vacsorára.

Williamsre és Mbokóra a negyeddöntőben a Leylah Fernandez, Laura Siegemund kanadai, német páros vár.