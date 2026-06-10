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„Néhány ütésem nagyon kínos volt” – Serena Williams a lányai miatt tért vissza

US player Serena Williams returns while playing with Canada's Victoria Mboko against US player Nicole Melichar-Martinez and New Zealand's Erin Routliffe during their round of 16, doubles match at the HSBC WTA tennis Championships at Queen's Club in west London on June 9, 2026.
Adrian Dennis / AFP
24.hu
2026. 06. 10. 03:59
US player Serena Williams returns while playing with Canada's Victoria Mboko against US player Nicole Melichar-Martinez and New Zealand's Erin Routliffe during their round of 16, doubles match at the HSBC WTA tennis Championships at Queen's Club in west London on June 9, 2026.
Adrian Dennis / AFP
Győzelemmel tért vissza minden idők egyik legjobb női teniszezője, Serena Williams, aki kedden, a kanadai Victoria Mboko oldalán két játszmában múlta felül a harmadik kiemelt Nicole Melichar-Martinez, Erin Routliffe duót a londoni füves pályás női torna első fordulójában.

A 44 éves, legendás amerikai játékos 2022 szeptembere után lépett újra pályára és az egyéni világranglistán kilencedik, 19 éves partnerével jó teljesítményt nyújtott a Queen’s Clubban zajló torna nyolcaddöntőjében.

Az egyesben 23-szoros Grand Slam-tornagyőztes Williams a meccsen erőteljesen teniszezett, nem egyszer közel 200 kilométeres óránkénti sebességgel szervált és az ő adogatásai zárták le telt ház előtt zajlott, másfélórás összecsapást (7:6, 6:2).

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Még van hová fejlődni

Az amerikai teniszikon nagyon jól teljesített, néhány ütése egyértelműen jelezte, hogy még mindig megvan benne a potenciál ahhoz, hogy a legmagasabb szinten versenyezzen. Egy dolog azonban nem változott: továbbra is túlságosan maximalista.

Néhány ütésem nagyon kínos volt, bár jól éreztük magunkat, azért úgy érezzük, van hová fejlődnünk

mondta a pályán adott interjújában.

A klasszis elárulta, a visszatérésének egyik oka az volt, hogy lányai láthassák őt a pályán. Ez egyszer kétségtelenül hatalmas motivációt jelent majd nekik, most azonban még a gyermeki valóság győzött:

a mérkőzést követően az egyikük játékboltba akart menni, míg a másik megkérdezte, mi lesz vacsorára.

Williamsre és Mbokóra a negyeddöntőben a Leylah Fernandez, Laura Siegemund kanadai, német páros vár.

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