Nagy Feró: A Szőlő utcai üggyel mindenki jól járt, mert a lányok is kerestek pénzt

2025. 10. 24. 10:50
Nagy Feró, a Beatrice frontembere, az október 23-i Békemeneten a Szőlő utcai üggyel kapcsolatban nyilatkozott az Alap nevű TikTok-csatornának, és meglehetősen ellentmondásos kijelentéseket tett – vette észre a Telex.

Mint ismert, a Budapesti Javítóintézet korábbi igazgatóját és élettársát emberkereskedelem és kényszermunka gyanújával tartóztatták le. a gyanú szerint az intézményvezető és élettársa több nehéz sorsú, érzelmileg és anyagilag függő nőt vett rá prostitúcióra, és a bevételeiket elvették.

Nagy Feró egy félmosollyal az arcán úgy fogalmazott az interjúban:

Ő csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is keresnek pénzt, mindenki jól járt, nem?

A kijelentést követően a Telex megkereste az énekest, aki utólag sem vonta vissza szavait, inkább csak árnyalta azokat. Szerinte az emberek általában a saját anyagi helyzetük javítására törekednek, és nem világos, hogy az érintett nők valóban kényszerítés hatására prostituáltként dolgoztak-e. Úgy fogalmazott:

Pálcát nem törünk egy nő felett sem, ha nála van egy értékes dolog, amit ő meg akar osztani másokkal.

Ugyanakkor hozzátette, hogy ha a lányokat például „vasláncon tartották”, az természetesen nem önkéntes cselekedet.

A videóban Nagy Feró először azt is mondta, hogy nem tud semmilyen botrányról, majd megemlítette Semjén Zsoltot mint személyes barátját, bár ennek az ügynek nincs köze a miniszterelnök-helyetteshez. A zenész később azt is kijelentette, hogy különösebben nem érdekli a téma és nem érzi magát érintettnek benne.

