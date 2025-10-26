wolf katinagy feróbékemenetszőlő utca
Wolf Kati Nagy Ferónak: Szégyelld magad!

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 10. 26. 17:35
Varga Jennifer / 24.hu

Nagy vihart kavart Nagy Ferónak a Békemeneten elhangzott kijelentése, miszerint a Szőlő utcai ügyben érintett lányok kerestek pénzt, tehát mindenki jól járt. Az RTL híradójának aztán elismerte, hogy lehet, kicsit túllőtt a célon, de tartotta, hogy véleménye szerint nem mondott olyat, ami ne lenne vállalható.

Udvaros Dorottya volt ezek után az egyik, aki felszólította a Nemzet Csótányát, hogy kérjen bocsánatot és adja vissza a Kossuth-díját. Most pedig korábbi mentoráltja az X-Faktorban, Wolf Kati is felháborodásának adott hangot a Facebook-oldalán. Az énekesnő azzal indított, hogy „Miért nem szégyelled magad, Feró???”, majd azzal folytatta:

Két lánygyerek anyja vagyok. De ehhez egyáltalán nem kell szülőnek lenni.  Akár a nem nyugvó szereplési vágyad, akár valamilyen rosszul értelmezett vicceskedés mondatja veled ezeket az óriási hülyeségeket, akkor is rettenetesen káros, amit csinálsz. De ha – ráadásul apaként, nagyapaként – valóban így is gondolod, akkor meg förtelmes gyalázat.

Őrbottyánban is felmerült, hogy visszavonnák Nagy Feró díszpolgári címét, de ez sem érintette meg túl mélyen.

