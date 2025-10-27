A kormányszóvivő elhatárolódik Nagy Feró szavaitól, de kettős mércét emleget

A kormányszóvivő közösségi oldalán azt írta, hogy szerinte Nagy Feró zenéje, életműve elvitathatatlan része a magyar kultúrának.

Generációkon át adott erőt és hangot azoknak, akik szerették volna másként látni a világot. Megilleti a tisztelet, mint zenészt, aki mindig őszintén és szenvedéllyel énekelt arról, amit igaznak hitt.

Vitályos Eszter ugyanakkor Nagy Feró szavaitól elhatárolódik. Azt írta: nőként, anyaként nem mehet el szó nélkül amellett, ha valaki olyan kijelentéseket tesz, amelyek relativizálják a kiszolgáltatott helyzetben lévők szenvedését.

A szavak ereje nagyobb, mint gondolnánk – és ezek a mondatok sokakat sebezhetnek meg újra. Minden ilyen kijelentéstől elhatárolódom.

A Beatrice frontemberét a Békemeneten kérdezték a Szőlő utcai ügyről, amelyben jelenleg emberkereskedelem és kényszermunka gyanújával nyomoznak. Nagy Feró azt mondta, hogy az igazgató csak kereste a pénzt, amikor lányokat futtatott, „a lányok is keresnek pénzt, mindenki jól járt, nem?” Kijelentését később sem vonta vissza, több alkalommal kiállt mellette.

A kormányszóvivő szerint ugyanakkor az erőszak minden formáját el kell elítélni. Ezt alapvető emberi, erkölcsi kötelességnek tartja. A fideszes politikus ezért – utalva a Tisza Párt női politikusai nyílt levelére – kettős mércének nevezi, hogy nem emelnek szót Magyar Péter, Ruszin-Szendi Romulusz és Aranyosi Péter agressziója, szimpatizánsaik uszítása, újságírók fenyegetése ellen.

A morális igazságosztás nagy lendületében, mikor patikamérlegen mérik, ki mit és miért mond vagy nem mond, talán nem ártana olykor önnönmagukat is mérlegre állítani.

Vitályos Eszter végül hozzátette: a Szőlő utcai botrány ügyében a bíróság dönt, ha történt bűncselekmény, akkor ők a legszigorúbb büntetést kérik kiszabni az elkövetőkre.