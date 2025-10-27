Delhusa Gjon: Ha méltó leszek a Kossuth-díjra, addig nem veszem át, míg Nagy Feró a birtokosa

„Kedves” Nagy Feró megszólítással nyilvános bejegyzést közölt Facebook-oldalán Delhusa Gjon. A zenész Nagy Feró sok port kavart Szőlő utcai intézettel kapcsolatos kijelentéseire reagált.

Mint lánygyermekes apa és mint lángyermekes apának is éneklő hivatásos előadóművész, szégyellem, hogy közénk tartozol, mint lánygyermekes apa. Bár hosszú pályám alatt nem volt módunk megismerkedni, de szívből remélem, ez most már így is marad. Ha valaha méltó leszek a Kossuth-díjra, megköszönve azt, addig nem fogom átvenni, amíg te, NF birtokosa vagy államunk legerkölcsibb értékű kitüntetésének

– fogalmazott Delhusa.

Nagy Feró a Békementen tett nyilatkozatában azt állította, hogy a Szőlő utcai ügyben érintett lányok pénzt kereshettek, tehát mindenki jól járt. A kijelentése miatt már az Őrbottyán Díszpolgára címet is visszavonnák tőle, sőt, többen a Kossuth-díját is.

Nagy Feró az Indexnek nyilatkozva azt állította, Wolf Kati és sokan mások félreértették a szavait.