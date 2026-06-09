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Török Gábor: ez volt a Fidesz-kampány egyik legnagyobb hibája

24.hu
2026. 06. 09. 19:16

Friss bejegyzéssel jelentkezett Török Gábor. Az elemző arra mutat rá, hogy lehetséges, a Fidesz taktikát váltott Magyar Péterrel kapcsolatban.

16 évből 14 évig Ön velünk volt, Ön is fideszes volt – mondja most már nem először Rétvári Bence a parlamentben Magyar Péternek. Érdekes lett volna, ha ezt a stratégiát alkalmazza a Fidesz-KDNP 2024 után az új politikai szereplővel szemben. A folyamatos baloldalizás az egyik legnagyobb hiba volt a kampányban, és sokat segített abban, hogy Magyar Péter hiteles szereplővé válhatott („kalapács”) az ellenzéki szavazók számára.

Török Gábor legutóbbi elemzését itt láthatja:

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„Magyar Péter igyekszik minden pillanatot átélni, közkinccsé tenni, és abban megtalálni azt a politikai tartalmat, ami számára hasznos lehet. Bizonyos értelemben ez az időszak közelebb áll a megelőző két év kampányidőszakához, mint amit egyébként egy kormányzás során eddig megszoktunk” – mondta Török Gábor a 24 Extra exkluzivitást garantáló, az egészében a Csúcs-csomag előfizetői számára elérhető műsorában, a Törökülésben a Tisza-kormány első napjairól.
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