nagy ferószőlő utcadíszpolgárőrbottyán
Belföld

Kezdeményezik Nagy Feró díszpolgári címének visszavonását

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 10. 25. 10:35
Varga Jennifer / 24.hu

Ahogy sokakat, úgy engem is felháborított, elszomorított településünk díszpolgárának tegnapi megnyilatkozása. Aki fiatal lányok kiszolgáltatottságáról, áldozatokról így beszél, nem állítható példaként az itt élők elé.

írta Facebook-oldalán Deák Emese őrbottyáni önkormányzati képviselő.

A Telex szerint a helyi politikus Nagy Feróra utalt bejegyzésében. Az énekes minapi nyilatkozata szerint ugyanis a Szőlő utcai ügyben érintett lányok kerestek pénzt, tehát mindenki jól járt. A lap arról ír, Nagy Feró Kossuth-díjas énekest Őrbottyán várossá nyilvánításának 10. évfordulóján választották díszpolgárrá, az eseményen Latorcai Csaba államtitkár gratulált neki.

Deák a posztjában ír arról is, az érvényben lévő kitüntető címek adományozásáról szóló önkormányzati rendelet félreérthetően fogalmaz a díjak visszavonásáról, így a novemberi ülésre a díszpolgári cím visszavonására, valamint a rendelet módosítására is javaslatot nyújt be.

Korábban Dobrev Klára DK-elnök a Kossuth-díj visszavonását is kezdeményezte.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Rákos-Dubaj korábbi arab befektetője vitte el a Belügyminisztériumot
Veszélyes anyagot szállító kamion borult fel, egy életveszélyes sérült
Gyanúsítottként hallgatják ki a Pécs Pride szervezőjét, miután Gulyás Gergely tagadta, hogy megtartották a felvonulást
Egy szélsőséges külügyminiszterjelölt miatt nem áll össze az új cseh koalíció
Rákos-Dubaj korábbi arab befektetője vitte el a Belügyminisztériumot
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik