Kezdeményezik Nagy Feró díszpolgári címének visszavonását

Ahogy sokakat, úgy engem is felháborított, elszomorított településünk díszpolgárának tegnapi megnyilatkozása. Aki fiatal lányok kiszolgáltatottságáról, áldozatokról így beszél, nem állítható példaként az itt élők elé.

– írta Facebook-oldalán Deák Emese őrbottyáni önkormányzati képviselő.

A Telex szerint a helyi politikus Nagy Feróra utalt bejegyzésében. Az énekes minapi nyilatkozata szerint ugyanis a Szőlő utcai ügyben érintett lányok kerestek pénzt, tehát mindenki jól járt. A lap arról ír, Nagy Feró Kossuth-díjas énekest Őrbottyán várossá nyilvánításának 10. évfordulóján választották díszpolgárrá, az eseményen Latorcai Csaba államtitkár gratulált neki.

Deák a posztjában ír arról is, az érvényben lévő kitüntető címek adományozásáról szóló önkormányzati rendelet félreérthetően fogalmaz a díjak visszavonásáról, így a novemberi ülésre a díszpolgári cím visszavonására, valamint a rendelet módosítására is javaslatot nyújt be.

Korábban Dobrev Klára DK-elnök a Kossuth-díj visszavonását is kezdeményezte.