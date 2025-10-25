Nagy Feró arról, hogy kezdeményezik a díszpolgári címének visszavonását: „És akkor mi van? A város lesz szegényebb, nem én”

És akkor mi van? A város lesz szegényebb, nem én

– válaszolta Nagy Feró a Blikk kérdésére, hogyan érintené, ha visszavonnák díszpolgári címét. Deák Emese, Őrbottyán egyik önkormányzati képviselője jelentette be, hogy kezdeményezni fogja az énekes díszpolgári címének visszavonását, miután az énekes az október 23-ai Békemeneten az Alap nevű TikTok-csatornának a Szőlői utcai botrányról azt mondta, a Szőlő utcai ügyben érintett lányok kerestek pénzt, tehát mindenki jól járt.

Nagy Feró Kossuth-díjas énekest Őrbottyán várossá nyilvánításának 10. évfordulóján választották díszpolgárrá, az eseményen Latorcai Csaba államtitkár gratulált neki.

A Blikk megkeresésére azt is elmondta Deák Emese kezdeményezése kapcsán, hogy

Nemhogy örülne, hogy van egy olyan neves lakója Őrbottyánnak, mint én! Inkább nekiáll támadni egy ember az önkormányzatból?

Az énekes szerint az önkormányzati képviselő csak egy kis hírnevet szeretne szerezni magának ezzel a lépésével. Továbbá sérelmezte, hogy noha egy városban élnek, hozzá nem jött oda a képviselő, hogy megkérdezze a véleményét:

Ott volt ő, tudja, hogy mi ez? Idejött hozzám megkérdezni? Ha mindketten itt lakunk, akkor meg lehetne kérdezni engem személyesen.

Mint ismert, a Budapesti Javítóintézet korábbi igazgatóját és élettársát emberkereskedelem és kényszermunka gyanújával tartóztatták le. A gyanú szerint az intézményvezető és élettársa több nehéz sorsú, érzelmileg és anyagilag függő nőt vett rá prostitúcióra, és a bevételeiket elvették. A 444.hu korábbi cikke szerint ráadásul Juhász Péter Pálék 12 éves korában kezdték behálózni az egyik, később prostituáltként futtatott lányt.