„Ha valaki Orbán Viktor fenekéből jött ki, akkor mit várunk tőle?” – kampányhangulat a Békemeneten

Orbán Viktor ismét békemenetelők előtt beszélt október 23-án, mi pedig a kampány állásáról, az AI-videókról és a politikai táborok közötti megbékélés lehetőségéről kérdeztük a résztvevőket, köztük Szenkirályi Alexandrát, Tóth Gabit, Nagy Ferót és Bárdosi Sándort.