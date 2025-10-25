Nagy Feró az RTL-nek is kifejtette véleményét a Szőlő utcai lányokról: „Jaj már, ki kényszerítette őket?”

Nem látta az eredeti felvételt, de nagyon szívesen megnézném, viszont „megmondom őszintén, egyáltalán nem érdekel” – mondta az RTL Híradónak Nagy Feró, aki ma az október 23-ai kijelentései miatt magyarázkodik. A Kossuth-díjas énekes a Békemeneten az Alap nevű TikTok csatornának azt mondta, a Szőlő utcai ügyben érintett lányok kerestek pénzt, tehát mindenki jól járt.

Amit ott mondtam, valószínűleg hogy az úgy is van

– tette hozzá az RTL-nek az énekes, aki azonban azt is hozzáfűzte, hogy:

Lehet, hogy egy kicsit túllőttem a célon. Lehet.

Majd azt is mondta az RTL-nek, hogy kiáll az igazáért, és nem mondott olyat, ami nem vállalható, ezért nincs mit visszavonnia.

Arról is beszélt, hogy az interjúban nem az igazgatót akarta védeni, hanem a lányokat:

Felnőttek, és úgy döntöttek, hogy egy kis pénzt akarnak keresni, hát akkor, járjanak jól. Én ezért nem ítélem el a lányokat, egyáltalán – mondta, és azt is hozzátette, hogy nem hiszi, hogy kényszerítették a lányokat arra, amit csináltak.

Majd hozzátette:

Jaj már, ki kényszerítette őket? Hát felnőtt vagy te is. Ki kényszerített téged arra, ha nem akarod? Bemész a harmadik kerületi rendőrkapitányságra, és szólsz, hogy na na!

– mondta az RTL riporterének.

Őrbottyán egyik önkormányzati képviselője bejelentette, hogy kezdeményezni fogja Nagy Feró díszpolgári címének visszavonását. A DK pedig kezdeményezi Nagy Feró Kossuth-díjának visszavonását.

Az énekes szerint bukott politikusok támadják, és megismételte azt, amit a Blikknek is mondott arra, hogy mi lesz, ha visszavonják díszpolgári címét:

A város lesz szegényebb, nem én.

Mint ismert, a Budapesti Javítóintézet korábbi igazgatóját és élettársát emberkereskedelem és kényszermunka gyanújával tartóztatták le. A gyanú szerint az intézményvezető és élettársa több nehéz sorsú, érzelmileg és anyagilag függő nőt vett rá prostitúcióra, és a bevételeiket elvették. A 444.hu korábbi cikke szerint ráadásul Juhász Péter Pálék 12 éves korában kezdték behálózni az egyik, később prostituáltként futtatott lányt.