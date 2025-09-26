házasodna a gazdaandrás gazda
Szórakozás

Házasodna a gazda: András gazda Évit hívta el az athéni álomrandira, a nő azonban kikosarazta

RTL
admin Grósz Petra
2025. 09. 26. 08:20
RTL

Közeledik a Házasodna a gazda idei évadának fináléja. András gazda úgy döntött, Évit szeretné magával vinni az athéni álomutazásra, ám amikor ezt derülten közölte a nővel, utóbbi nem viszonozta a lelkesedését. Visszautasította Andrást, mondván, nem érzi azt a bizonyos pluszt.

Nem tudom, el tudnék-e veled úgy menni, hogy ez mindkettőnknek őszinte… Én nem akarlak megbántani, mert ahogy megismertelek, egy nagyon szimpatikus férfi vagy, viszont magamat sem csaphatom be, hogy nem érzem 100 százalékosan ezt. És hidd el, nekem is nagyon nehéz ezt beismerni magamnak, hogy itt vagy, szimpatikus vagy, tetszel, minden olyan értékkel rendelkezel, ami nekem fontos, és azt a kis nüansznyi dolgot meg nem tudom megmagyarázni, hogy mi az, de nem érzem

– magyarázta Évi, többször is elnézést kérve a gazdától.

András nagyon csalódott volt a történtek miatt. Mint mondta, nem ezt várta Évitől.

Éviről most igazából megváltozott a véleményem, mivel nagyon sok programot szántam neki, töltöttünk együtt időt, és egy percig nem mondta. Ő is mindig mondta, hogy tényleg közelebb kerültünk, jól érzi magát, és a végén nem értettem, miért mondta nekem ezeket. Az egész dologban az bánt a legjobban, hogy ezek szerint Évi nem önmagát adta, meg én sem ismertem fel ezt

– fogalmazott későbbi miniinterjújában András gazda, hozzátéve:

Azon gondolkoztam, hogy hol rontottam el? Mit nem vettem észre? Mikor, hol? Nem tudom, most sem tudom. Én úgy gondolom, hogy ezt teljesen őszintén, teljes szívemből csináltam végig. Ez vagyok én. Azért is próbáltam mindenkinek mutatni, hogy milyen is vagyok, mindenkinek adtam magamból, mindenkitől kaptam, és ez jó érzéssel tölt el. De nem jött még el az én időm. Nem ők voltak a megfelelőek. Bízom benne, hogy meg fogom találni.

A történtek egyébként Évit is megviselték, aki a gazdával folytatott beszélgetése után sírva mondta el a stábnak, hogy nem akart fájdalmat okozni Andrásnak.

A műsor történetében egyébként korábban is megesett már, hogy a gazdákat elutasították a jelöltjeik, a legtöbb kosarat azonban a 2023-as évadban József gazda kapta egyszerre, amikor két jelöltje is faképnél hagyta.

Kapcsolódó
Házasodna a gazda: József olyan kijelentést tett, ami után mindkét jelöltje faképnél hagyta
Kriszti sírva is fakadt azon, amit a gazda mondott neki a műhelyben.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Fegyverekkel volt tele a kocsi csomagtartója, ami felvette Galambos Bogiékat az Ázsia Expresszben
Megszületett Tuvic Aleksandra első gyereke
Házasodna a gazda: Kevin gazda Szicíliában kérte meg kedvese kezét
Dietz Gusztáv: Akinél azt érzem, hogy ostoba, erőszakos, azzal pillanatok alatt én is erőszakossá válok
Sokkolta a „zsoltibácsizás” a kormányoldalt, pedig a Fidesznek évtizedes múltja van a fekete kampányokban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik