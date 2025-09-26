Házasodna a gazda: András gazda Évit hívta el az athéni álomrandira, a nő azonban kikosarazta

Közeledik a Házasodna a gazda idei évadának fináléja. András gazda úgy döntött, Évit szeretné magával vinni az athéni álomutazásra, ám amikor ezt derülten közölte a nővel, utóbbi nem viszonozta a lelkesedését. Visszautasította Andrást, mondván, nem érzi azt a bizonyos pluszt.

Nem tudom, el tudnék-e veled úgy menni, hogy ez mindkettőnknek őszinte… Én nem akarlak megbántani, mert ahogy megismertelek, egy nagyon szimpatikus férfi vagy, viszont magamat sem csaphatom be, hogy nem érzem 100 százalékosan ezt. És hidd el, nekem is nagyon nehéz ezt beismerni magamnak, hogy itt vagy, szimpatikus vagy, tetszel, minden olyan értékkel rendelkezel, ami nekem fontos, és azt a kis nüansznyi dolgot meg nem tudom megmagyarázni, hogy mi az, de nem érzem

– magyarázta Évi, többször is elnézést kérve a gazdától.

András nagyon csalódott volt a történtek miatt. Mint mondta, nem ezt várta Évitől.

Éviről most igazából megváltozott a véleményem, mivel nagyon sok programot szántam neki, töltöttünk együtt időt, és egy percig nem mondta. Ő is mindig mondta, hogy tényleg közelebb kerültünk, jól érzi magát, és a végén nem értettem, miért mondta nekem ezeket. Az egész dologban az bánt a legjobban, hogy ezek szerint Évi nem önmagát adta, meg én sem ismertem fel ezt

– fogalmazott későbbi miniinterjújában András gazda, hozzátéve:

Azon gondolkoztam, hogy hol rontottam el? Mit nem vettem észre? Mikor, hol? Nem tudom, most sem tudom. Én úgy gondolom, hogy ezt teljesen őszintén, teljes szívemből csináltam végig. Ez vagyok én. Azért is próbáltam mindenkinek mutatni, hogy milyen is vagyok, mindenkinek adtam magamból, mindenkitől kaptam, és ez jó érzéssel tölt el. De nem jött még el az én időm. Nem ők voltak a megfelelőek. Bízom benne, hogy meg fogom találni.

A történtek egyébként Évit is megviselték, aki a gazdával folytatott beszélgetése után sírva mondta el a stábnak, hogy nem akart fájdalmat okozni Andrásnak.

A műsor történetében egyébként korábban is megesett már, hogy a gazdákat elutasították a jelöltjeik, a legtöbb kosarat azonban a 2023-as évadban József gazda kapta egyszerre, amikor két jelöltje is faképnél hagyta.