Horváth Éva megmutatta, milyen állapotban van a motor, amellyel balesetet szenvedett másfél éve

Horváth Éva 2024 novemberében szenvedett motorbalesetetet Balin, amit rendkívül hosszú felépülés követett. Az egykori szépségkirálynő több hónapot töltött kórházban, számos műtéten átesett, még a lába amputálásának lehetősége is szóba került, ő azonban ezt határozottan visszautasította. Hónapokba telt, hogy a modell egyáltalán lábra tudjon állni és eltávolítsák a lábát rögzítő vasakat. Múlt karácsonykor már arról számolt be, újra tud járni, februárban pedig arról, hogy műtét nélkül összeforrt a lába.

Azóta visszatért Balira, és most közösségi oldalán mutatta meg a motorját, amivel balesetezett.

Látjátok, hogy jobb oldalt le van törve a tükre, az egész lóg a levegőben, össze van törve az oldala… És, ugye, nekem a bal lábam van megsérülve. Most megmutatom a bal oldalát [a motornak]: látjátok, itt rajta van a tükör, itt az oldala is teljesen jó. Egy dolog van: a gumi már ebben az időszakban leeresztett. Úgyhogy gyakorlatilag a bal oldalon csak a lábam sérült, egyébként a motor, úgy tűnik, épségben van. Szegény, ilyen kis féloldalas lett. Meg én is féloldalas lettem

– mondta el Horváth Éva a videóban, posztjában pedig azt kérdezte az emberektől: „Szerintetek ez hogy lehetséges?”