Szórakozás

Ez még az űrből is látszott: Kapu Tibor szólózott a Bagossy-koncerten

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 09. 14. 11:25
Varga Jennifer / 24.hu

Nem akármilyen meglepetésben volt részük szombaton a Budapest Parkban a Bagossy Brothers Comapany koncertjén a nézőknek: a csapat egyik legismertebb számát, a Visszajövök című dalt a nemrég a világűrben járt Kapu Tibor gitárszólója vezette fel.

A lelkes közönség egyszerre énekelte a magyar űrhajóssal a stílszerű szöveget: „Visszajövök én egyszer még / Az esőt, ha elfújja a szél / Minden ember hazatér.”

Nemrég a 24.hu is beszámolt arról, hogy Kapu Tibor – amellett, hogy űrhajós és mérnök – a színpadon is otthonosan mozog, hiszen a Szégyelld Magad Kata elnevezésű underground zenekar tagja, amelyben ukulelén játszik. A banda 2021-ben alakult, ám Kapu Tibor kiléte sokáig rejtve maradt a hallgatóság elől, mivel a szigorú űrprogram-protokoll miatt csak álvénen, Simon Samuként szerepelt a szerzők között, a fellépéseken pedig az asztronauta maszkot viselt.

A zenekar eddig egy EP-t és egy nagylemezt adott ki, legutóbb a Magnóliák című kislemezt jelentették meg.

