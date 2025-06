Kapu Tibor ukulelén játszik egy zenekarban, eddig álnéven és maszkban lépett fel

A héten lapunk is intenzíven követte Kapu Tibor történelmi űrutazását, az asztronauta a minap érkezett meg a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére. Most a Blikk írta meg a Női Váltó napokban megjelent cikke nyomán, hogy kiderült: Kapu amellett, hogy űrhajós és mérnök, a színpadon is otthonosan mozog,

tagja ugyanis a Szégyelld Magad Kata nevű underground zenekarnak, melyben ukulelén játszik.

A banda 2021-ben alakult Dobi Dániel gitáros, Erky-Nagy Kata énekes és Kapu Tibor közreműködésével, azóta pedig további tagokkal bővültek Bencs Zoltán basszusgitáros és Pap Dávid Page dobos személyében.

Maradunk inkább a Földön, érzelmekben, iróniában, emberi esendőségben

– mondta a Női Váltónak Erky-Nagy Kata, a zenekar frontembere, aki arról is beszámolt, hogy Kapu Tibor kiléte sokáig rejtve maradt a hallgatóság elől, a szigorú űrprogram-protokoll miatt az asztronauta álvénen, Simon Samuként szerepelt a szerzők között, a fellépéseken pedig maszkot viselt.

Nem akartuk, hogy azért hallgassák a zenekart, mert az egyik tagunk nemzeti hős. A dalokat önmagukért szeretnénk megmutatni.

Hogy az űrhajós mikor tér majd vissza a próbaterembe, egyelőre kérdéses, hiszen jelenleg is a Nemzetközi Űrállomáson van. Az énekesnő szerint Kapunak biztosan sok dolga lesz, amikor visszatér, de már ő is nagyon várja, hogy újra együtt zenélhessen a bandával.

A zenekar egyébként eddig egy EP-t és egy nagylemezt adott ki, legutóbbi megjelenésük a Magnóliák című kislemez volt.

Az asztronautának a minap Pataky Attila is üzent: