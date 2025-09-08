25 éve már járt hazánkban Natalia Oreiro, Csiszár Jenő interjúztatta: „Beugranék vele az ágyba. Van egy-két pont, amit nem ismerek”

Natalia Oreiro visszatér Magyarországra, vendégzsűritag lesz a Sztárban Sztár All Starsban. Nem először jár a magyar fővárosban és nem először szerepel a TV2 képernyőjén. 2000-ben, azaz, épp 25 éve már járt hazánkban.

Akkor a TV2 huszonöt perces műsort készített az énekes-színésznő szürreális budapesti kalandjáról, ahol Ferihegyen akkora tömeg gyűlt össze, mintha a pápa érkezett volna (sőt, jó eséllyel nagyobb), az Oreiro iránti rajongást Beatles-léptékben lehetett mérni. Maga a művész is meglepődött, hogy ennyien kíváncsiak voltak rá késő este, mikor leszállt a gépe, konkrétan alig akarták a tömeg közelébe engedni testőrei a felfokozott hangulat miatt. Ő pedig végtelen türelemmel szignózta a sok-sok képet a Vad angyalból, amit az orra alá dugtak.

Mint kiderült, annak ellenére, hogy elnöki lakosztályban szállt meg Budapesten, semmilyen extra igénye nem akadt az akkor 23 éves Oreirónak. Fellépett Galambos Lajos Dáridó című műsorában (a mulatós sztártól kapott egy kölyök pulikutyát is, amit meg is tartott aztán), később az Argentin Köztársaság Nagykövetségén fogadást rendeztek a tiszteletére. Lajcsi amúgy emberközeli előadóként ismerte meg Oreirót, szerinte „épp olyan, mint a sorozatban volt” – vallotta be ezzel, hogy ő is nézte a telenovellát.

Csiszár Jenő interjúztatta még a budapesti látogatásánál, így kommentálta:

Hát, azért beugranék vele az ágyba. Azért még van egy-két pont, amit nem ismerek.

Mutatunk egy galériát is az akkori látogatásáról: