holdampf linda
Szórakozás

Holdampf Linda menyasszony lett, épp aszpirint kevert maguknak, amikor a párja térdre ereszkedett előtte

RTL
admin Grósz Petra
2025. 09. 08. 19:18
RTL

Holdampf Linda ma a Reggeliben osztotta meg a nézőkkel, hogy nemrégiben menyasszony lett. Elmondása szerint a lánykérés épp rájuk jellemző módon történt.

Ott álltunk a konyhában, épp aszpirint készítettem mind a kettőnknek, mert nem voltunk annyira jól. Egyszer csak megfordulok, pezseg a kezemben a két pohár aszpirin, és az én drága szerelmem ott áll, letérdelt, és megkérte a kezemet

– mesélte a stylist, akit nagyon meghatott a vőlegénye gesztusa.

Ahogy így végiggondoltam azt a napot, az a pillanat pont arról szólt, a pezsgő tablettákkal meg a göthösségünkkel, meg mindennel, hogy az ember ilyenkor arra mond igent, hogy jóban rosszban együtt van.

Az esküvő dátumát egyelőre még nem tűzték ki, de már beszélgetnek a párjával arról, mit szeretnének a nagy napon.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025

Friss

Népszerű

Összes
Dietz Gusztáv Laky Zsuzsi Sztárbox-vereségéről: Engem viselt meg jobban, és elsősorban magamra haragszom
Az Anna-bál szépe volt korábban Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnöke
VV Béci Magyar Péterről: Sugárzik az agresszivitás a csávóból, a tiszteletlenség netovábbja
Elindult a Sztárbox: 10 másodperc után már PSG Ogli és Molnár Gusztáv is a padlón voltak
„Két nagyon magas rangú politikust emlegetnek. Az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat” – igazgatói szobában rendezett orgiákról beszél a gyermekvédelmi szakember
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik