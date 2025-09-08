Holdampf Linda menyasszony lett, épp aszpirint kevert maguknak, amikor a párja térdre ereszkedett előtte

Holdampf Linda ma a Reggeliben osztotta meg a nézőkkel, hogy nemrégiben menyasszony lett. Elmondása szerint a lánykérés épp rájuk jellemző módon történt.

Ott álltunk a konyhában, épp aszpirint készítettem mind a kettőnknek, mert nem voltunk annyira jól. Egyszer csak megfordulok, pezseg a kezemben a két pohár aszpirin, és az én drága szerelmem ott áll, letérdelt, és megkérte a kezemet

– mesélte a stylist, akit nagyon meghatott a vőlegénye gesztusa.

Ahogy így végiggondoltam azt a napot, az a pillanat pont arról szólt, a pezsgő tablettákkal meg a göthösségünkkel, meg mindennel, hogy az ember ilyenkor arra mond igent, hogy jóban rosszban együtt van.

Az esküvő dátumát egyelőre még nem tűzték ki, de már beszélgetnek a párjával arról, mit szeretnének a nagy napon.