Dancing with the Stars: Tóth Gabi a saját dalára táncolt, sőt, még énekelt is

Újabb kiesővel folytatódott a Dancing with the Stars, valamint Andrei Mangráról is kiderült, folytatja-e a versenyt Szabó Zsófival.

Tóth Gabi azonban továbbjutott párjával, Papp Máté Bencével, méghozzá egy nagyon komplex produkció után. Az énekesnő értelemszerűen táncolt, de még énekelt is, mindezt saját, Elég volt című dalára. Több dicséretet is bezsebelt a zsűritől, és némi csípős kritikát is a múlt héten megjelent nyilatkozataikról, amivel a zsűrit illették. Juronics Tamás beszélt az ítészek nevében:

Amikor azt mondod, jogod van bizonyos dolgokat lereagálni, bizonyos jogaink nekünk is vannak. Mi teljesen őszinte szívvel azzal foglalkozunk, hogyan táncolsz. Idéznék a dalodból: elég volt, hogy folyton vádolsz, elég volt már, nem kell átkozz. (…) Nagyon becsülöm a munkát, amit odatesztek, hiszen látható, óriási munka van benne. Ha őszinte vagyok, minden esetben nem mondhatom, hogy nagyon jó is volt. Mert nem volt az: energikus volt, de amikor az hangzik el, hogy »ez a zsűri nem az igazi zsűri«, hadd legyen jogom nekem – így nagyon szerényen azt mondva, a tánchoz értek, ha máshoz nem is – kicsit megsértődni. Fontos, hogy mi is érezzük, tudunk adni valamit a dologhoz a nézők, az igazi zsűri számára. Fontos támpontokat, hogy lássák, mikor van igazi technikai bravúr, vagy van olyan lábvezetés, ami nem olyan frappáns

– mondta Juronics.