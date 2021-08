Kinizsi Ottó már 20 éve vár arra, hogy táncolhasson a Dancing with the Starsban

Pedig akkor még nem is létezett Magyarországon a műsor.

Ősszel érkezik a TV2 táncos műsorának, a Dancing with the Starsnak a második évada, néhány hete pedig az is kiderült, hogy kik fognak szerepelni benne. A 12 celeb között ott van Kinizsi Ottó is, akit még 1999-ben ismert meg az ország a Barátok köztnek köszönhetően. A színész-rendező most a Mokkában beszélt arról, hogy mennyire örült a felkérésnek.

Világ életemben szerettem volna táncolni és én szeretek is táncolni, csak nem tudok. Amikor először láttam ezt a formátumot, 15-20 évvel ezelőtt külföldi televízióban, akkor azt mondtam, hogy úristen, én ezt akarom csinálni, ezt nekem találták ki. Mi azért már elkezdtük az előkészületeket és rettenetesen élvezem és ha tehetem, minden nap próbálunk

– mondta Kinizsi Ottó, akinek 11 éves lánya, Hanni is segít a felkészülésben.