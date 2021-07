Dancing with the Stars: Bejelentették az új évad 12 szereplőjét

Cooky a feleségével fog táncolni.

Ősszel érkezik a Dancing with the Stars második évada, ahol a korábbi évadban megismert profi táncosok közül többen is visszatérnek, de akad néhány új szereplő is a 12 celeb mellett.

A női versenyzők:

Demcsák Zsuzsa

Nagy Réka

Hevesi Kriszta

Metzker Viktória

Tóth Andi

Dobó Kata



A férfi celebek:

Kempf Zozó

Cooky

Kamarás Iván

Kinizsi Ottó

Árpa Attila

Kozma Dominik



A bejelentésen Kozma Dominik nem volt jelen, ő ugyanis már Tokióban készül az olimpiára. Egyéb érdekesség még, hogy Cooky táncpartnere a saját felesége, Debóra lesz. A tavalyi győztes, Gelencsér Tímea párja, Hegyes Berci pedig az idén Nagy Réka modellel fog parkettre állni.