DWTS: Andrei Mangra „minimum” a döntőig akar táncolni Tóth Andival

Rosszabb eredményt nem fogad el.

A Dancing with the Stars második évadának szereplői már elkezdték a felkészülést, hogy őszre gyakorlottan álljanak a parkettre. Andrei Mangra, aki tavaly a második helyet szerezte meg Gabriela Spaniccal, – egyébként külföldi szériákban is versenyzett már – most Tóth Andival fog táncolni, akitől nem vár kevesebbet.

Andi temperamentumban nagyon hasonlít Gaby-ra, vagyis idén sem lesz könnyű dolgom. Lobbanékony lány, de ez a lobbanékonyság hasznos is lehet, ha tudjuk irányítani és koncentrálni. Rengeteg energiája van és nagyon alázatos, egyszóval eddig nagyon pozitívak a tapasztalataim. Az persze biztos, hogy lesznek nehéz pillanataink, hiszen elég kemény tanár vagyok és magasra teszem a lécet. Ez lesz az ötödik Dancing with the Stars, amiben dolgozom és eddig négyszer döntőztem és lejjebb nem adom az tuti!

– mondta a Borsnak Andrei Mangra, aki csak a koronavírus alakulása miatt mondott igent az új évadra. Más esetben most Mexikóban töltené az idejét egy szappanopera képzésen, amit Spanic talált ki neki.