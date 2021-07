Stohl András olyan kérdésekkel készült a DWTS celebjeinek, hogy mi kérünk elnézést

Elég kellemetlen pillanatokat okozott.

A TV2 szerda este jelentette be, hogy kik lesznek a Dancing with the Stars második évadának szereplői. A celebek először luxusautókkal gurultak be a helyszínre, majd táncpartnereikkel együtt sorakoztak fel az esemény helyszínéül szolgáló hajón. A két műsorvezető, Kiss Ramóna és Stohl András mindegyik párhoz intézett néhány kérdést, de utóbbi bár gondolkodott volna, mielőtt kinyitja a száját.

Nagy Réka modellt először megdicsérte, aztán váratlanul megkritizálta:

Nagyon csinos vagy. Nem vagy te egy kicsit vékony?

A modell először köpni-nyelni nem tudott, de azért reagált:

Nem gondolom…

– mondta Nagy Réka, amit kínos nevetgélés követett.

Ezután Metzker Viktória került sorra, aki elmondta, hogy a dj-zés miatt elég közel áll hozzá a zene és a tánc, de Stohl neki is megadta a kegyelemdöfést: