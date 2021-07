Két hónappal Lilibet születése után a palotának eszébe jutott, hogy őt is betehetnék a trónöröklési sorrendbe

2021. június 4-én született meg Harry herceg és Meghan Markle második gyereke, Lilibet Diana, akit mondhatni, szűkszavúan köszöntött a brit királyi család a közösségi médiában – inkább tűnt akkor egy kötelező posztnak a pici üdvözlése.

Most egy brit újságíró, Omid Scobie figyelt fel rá, hogy a brit királyi család hivatalos honlapján egészen a mai napig nem is frissítették Lilibettel a trónöröklési sorrendet. Ez azt jelenti, hogy közel két hónap után ma jutott eszébe valakinek, hogy őt is felvigyék a rendszerbe.

A lista ennek ellenére sem változott jelentősen, továbbra is Károly herceg az első, aki a trónra kerülhet Erzsébet királynő halála után:

The the line of succession on the @RoyalFamily website has just been updated to include the Sussexes’ second child: Miss Lilibet Mountbatten-Windsor, who is eighth in line to the throne. She was born on June 4. pic.twitter.com/EUX8DFDBDK

— Omid Scobie (@scobie) July 26, 2021