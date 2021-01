Exkluzív interjú Benedek Nikolett-tel

Családot, karriert maga mögött hagyva közel négy év után nemrég hazatért Angliából. Nem másért, mert az anyukája megkérte, és neki eszébe sem jutott nemet mondani. Míg él, hálás lesz az énekesnőnek, hogy nem kellett intézetben felnőnie, hogy örökbe fogadta.

Podcastunk elérhető az iTunes-on, Spotify-on és a Google Podcastson is – RSS

A korábbi adások itt érhetők el: Best Sztárbeszélgetések - Podcast A legizgalmasabb beszélgetések már nemcsak olvashatóak, de hallhatóak is. A mikrofonnál a Best magazin újságírói, akik profizmusukkal a legzárkózottabb sztárokat is képesek megnyitni és igazi baráti hangulatot teremtenek a stúdióban. Szó lesz kultúráról, művészetről, színpadról, sikerekről és kudarcokról… sztárköntösbe csomagolt valódi emberi sorsokról.

(Kiemelt kép: Birton Szabolcs)