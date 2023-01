„Még a pokolban is megmártóztam” – exkluzív interjú Esztergályos Cecíliával

Az elmúlt két évet senkinek nem kívánja. Négy műtéten esett át, egy évig élt szinte szobafogságban fájdalmak között, kiszolgáltatva. Utólag azt mondja, el sem hiszi, hogy az ember mi mindent kibír, de szerencsére túl van rajtuk, és még jobban tud örülni az életnek, mint előtte.

Podcastunk elérhető az iTunes-on, Spotify-on és a Google Podcastson is – RSS

A korábbi adások itt érhetők el: Best Sztárbeszélgetések - Podcast A legizgalmasabb beszélgetések már nemcsak olvashatóak, de hallhatóak is. A mikrofonnál a Best magazin újságírói, akik profizmusukkal a legzárkózottabb sztárokat is képesek megnyitni és igazi baráti hangulatot teremtenek a stúdióban. Szó lesz kultúráról, művészetről, színpadról, sikerekről és kudarcokról… sztárköntösbe csomagolt valódi emberi sorsokról.

(Kiemelt kép: Birton Szabolcs)