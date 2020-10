Elfogytak a celebek a tévéműsorokból, a szemünk előtt termelődik ki a következő generáció

A két legnagyobb kereskedelmi csatorna önti magából azokat a show-műsorokat, amikben tömegével foglalkoztatnak celebeket, ennek viszont az lett az eredménye, hogy a sokadik évadoknál tartva olyan emberek jelennek meg hírességként, akiknél még nekünk is a Google-t kell használnunk, pedig eléggé képben vagyunk a hazai celebhelyzettel. Vajon kik lesznek a sztárok hét évadnyi Sztárban sztár után, és milyen, úgynevezett celebpárok fognak mérgesen versengeni egymással a Nyerő páros következő évadában, ha már a jelenlegi évadban is olyan versenyzők szerepelnek, akik gyakorlatilag csak most celebizálódnak?

Ez ki?

Egyre többször és egyre inkább jogosan hangzik el ez az átlagos Facebook-kommentelői kérdés a tévéműsorokkal kapcsolatos cikkeink alatt. Az történt ugyanis, hogy miután egyre több a saját gyártású vagy licenszek alapján készülő műsor, amiknek az a lényege, hogy hírességek tömegei szerepeljenek benne, ők gyakorlatilag elkezdtek elfogyni. Elvégre mégsem lehet kétszer egymás után beöltöztetni egy jelmezbe Csepregi Évát ugyanabban a műsorban. Ezt próbálja most megoldani az RTL Klub és a TV2 is azzal, hogy úgy kezdtek el celebizálni többeket, mintha azok mindig is híresek lettek volna, vagyis különösebb magyarázás nélkül állítják be őket a kamera elé, hogy tessék, itt van nektek a „híresember”.

A Sztárban sztárnak már a hetedik évada fut, a Nyerő páros a negyedik évadnál tart, közben megy az Álarcos énekes második évada is, de volt egy hasonló maszkos éneklős celebes műsora a TV2-nek is (Nicsak, ki vagyok!), és akkor ott vannak még azok a főzős vetélkedők, amelyekben szintén hírességeket állítanak kamera elé, illetve most indítja a TV2 a celebekkel táncolós műsorát is. Az Egyesült Államokban vagy bármelyik nálunk nagyobb országban viszonylag könnyű dolga van a műsorkészítőknek, mert szépen szét lehet osztani a hírességeket a show-műsorokban,

de egy tízmilliós országban nagyon hamar feltűnik, hogy kevés az ismert arc, akit mutogatni lehet.

Jogosan érzi úgy, hogy ugyanazokat az arcokat látja évek óta a tévéképernyőn A TV2-nél 37, az RTL Klubnál 40 olyan tévés arc van, akik műsorvezetőként vagy vendégként legalább három műsorban tűntek fel az elmúlt öt évben.

Valószínűleg ezért döntött úgy a Sztárban sztár, hogy legújabb évadában szélesebb körben is celebizálja a leginkább YouTube-on ismert, Miss Mood néven éneklő Mező Dorottyát, de használhatták a Google-t azok a színházba nem járó nézők is, akik a műsorban meglátták Pálmai Annát. És ha már Sztárban sztár, azt is meg kell említeni, hogy ott ül a zsűriben Köllő Babett, akit pedig a Viasat3 futtatott fel a semmiből, miután ráaggatták a luxusfeleség jelzőt egy megrendezett realityben.

De a TV2 az új, táncolós műsorában (Dancing with the Stars, vagy nézőbarátabb nevén DWTS) is megmutatta, hogy gyakorlatilag bárkiből lehet már híresség, mert teljes természetességgel tették be celebként Győrfi Pál mentőszóvivő fiát, Győrfi Dánielt, vele együtt pedig Tóth Dávidot is (segítek: kenus), akit csak azok ismerhetnek, akik néha néznek sportot, esetleg követték az Exatlon című, szintén TV2-s műsort.

Gabriela Spanic esküvőjét a tévé is közvetítette, most meg Marsi Anikó mellett táncol Egy kis gyorstalpaló azoknak, akik lemaradtak a színésznő Paula és Paulina óta eltelt húsz évéről, vagy úgy egyáltalán magáról a színésznőről.

Itt viszont még közel sincs vége, mert a TV2 idén keresztezte a celebes főzőműsort a celebpáros vetélkedővel, ebből jött létre a Love Bistro, amiben szintén akadtak erőltetetten ismertnek titulált párok, például az oldalágon és Fecsó néven híressé vált Szegedi Ferenc, aki a luxusfeleséges műsorban volt Vasvári Vivien pasija. Fecsó a műsorban már egy másik nővel versenyzett, aki szintén Vivien néven fut, csak Kiss vezetéknévvel. De Google-t kellett használni akkor is, amikor megjelent a műsorban a kék hajú Pribelszki Norbert, aki, mint kiderült, korábban szerepelt a Barátok köztben. Mondjuk itt már megemlíthetjük akkor Csizmadia Gergelyt is, aki szintén a Love Bistróban celebkedett, és aki onnan lehet ismerős, hogy az elmúlt tizenöt év legtöbb magyar reklámfilmjében ő volt a férfi szereplő.

Az RTL is hasonlóan celebizálja a viszonylag ismeretlen arcokat, ez pedig leginkább a Nyerő páros új évadában figyelhető meg. Ha valaki nem nézte a A mi kis falunkat vagy az Egynyári kalandot, és az elmúlt években színházba sem járt, fogalma nem lehetett arról, hogy ki az a Járai Máté, mert korábban nem nagyon szerepelt a tévében. Dudás Mikit és párját pedig azután celebizálta a műsorban az RTL Klub, hogy pár éve amiatt lettek híresek (egyikük kenus, másikuk meg szépségversenyző), hogy megpróbáltak ellopni pár ruhát egy budapesti bevásárlóközpontból. De a játék első kiesőjét, Szalay Bencét se foglalkoztatta agyon – eddig – a tévé, bármennyire is sokan ismerhetik mondjuk A Viszkis című film főszerepe miatt, arról nem is beszélve, hogy barátnőjét, Czanka Mercédeszt először ebben a műsorban lehetett látni.

Az Álarcos énekes ilyen szempontból pedig még nehezebb műfaj, ott ugyanis hang alapján kéne felismerni a hírességeket, de ha valaki annyira ismert, mint Rubint Réka unokahúga, akkor senki ne csodálkozzon, hogy nem ismerik fel a hangját, mint ahogy az előző évadban is szerepeltek olyanok tetőtől talpig jelmezben és eltorzított hanggal, mint Schobert Lara vagy éppen Arató András, aki csak a szenvedős mosolyáról volt ismert egy mémen.

Ez pedig azt jelenti, hogy a következő évadokban még ennél is több, eddig viszonylag ismeretlen, de legalábbis szűk körben ismert embert kapunk majd meg celebnek, hogy aztán a kérdésre, milyen híres emberrel találkoztál már, lehessen olyanokat válaszolni, hogy „harmadikban padtársam volt Fecsó barátnőjének az unokahúga”.

