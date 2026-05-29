Magyar Péter: Megkötjük a megállapodást a hazánknak járó sok ezer milliárd forintos uniós támogatásról

13 órakor tárgyalok az Európai Bizottság elnökével, és megkötjük a politikai megállapodást a hazánknak járó sok ezer milliárd forintos uniós támogatásról – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon, hozzátéve, hogy a részleteket ma délután sajtótájékoztatón ismerteti.

Magyar Pétert csütörtökön utazott Brüsszelbe, ahol fogadta Mark Rutte NATO-főtitkár. A magyar miniszterelnök szerda este jelezte, hogy pénteken Ursula von der Leyennel fog tárgyalni az uniós források felszabadításáról.

A Financial Times korábban arról írt, hogy az Európai Bizottság világos feltételekhez köti a befagyasztott milliárdok sorsát. Magyar Péter kormányának 27 kulcsfontosságú reformot kell végrehajtania, ha hozzá akar férni a mintegy 35 milliárd eurós uniós forráshoz.

Két EU-s diplomata más tagállamokból azt nyilatkozta az FT-nek, hogy a kapcsolatok helyreállításánál kulcsfontosságúnak tartják, hogy Magyarország feloldja az Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós hitel blokkolását és az Oroszország elleni következő szankciók vétóját. Egy harmadik diplomata szerint kulcsfontosságú Magyarország bírósági rendszerének és biztonsági szolgálatainak reformja, valamint a legnagyobb közintézmények és állami vállalatok vezetőségének leváltása is.

Mint a 24.hu megírta, az Európai Bizottság 2022-ben 27 – korrupcióellenes és jogállamisági reformintézkedés – „mérföldkő” és „szupermérföldkő” teljesítéséhez kötötte azt, hogy a Magyarországnak járó, de befagyasztott kohéziós pénzeket felszabadítsa. Az Orbán-kormány a 27 feltétel közül eddig mindössze négyet teljesített. A nem teljesített mérföldkövek közt egyebek mellet a következőket találjuk: