Friderikusz Sándor Frei Tamásról: Ki nem álltam őt

A Friderikusz TalkShow évadzáró adásában Frei Tamás volt Friderikusz Sándor egyik vendége (ebben az adásban szerepelt Scherer Péter is), a két tévés a Fókuszban mesélt a köztük lévő kapcsolatról. Friderikusz azt mondta: azért hívta meg Freit az RTL-en futó műsorába, mert nagyon érdekesnek találja az életét és életszemléletét. „Én meg szeretem, ha van valós érdeklődés” – tette hozzá Frei Tamás, és azt is megosztotta: egykori kollégájával az utóbbi években kezdték el tartani a kapcsolatot.

A riportban felelevenítették közös múltjukat, és elmondták: pályájuk során nem nagyon keresztezték egymás életét, sokáig köszönőviszonynál több nem volt köztük.

Addig nem bírtam, amíg televíziósok voltunk. Ki nem álltam őt, őszintén. Ő sem engem, szerintem

– fogalmazott Friderikusz, mire Frei tiltakozott. „Te kedveltél?” – kérdezett vissza. „Én nagyon” – érkezett a válasz.

– Kár, hogy nem mondtad. Miért nem mondtad?

– Én nagyon elismertelek.

– Az más, hogy elismertél. Én is, azt hiszem, valamennyire – nevette el magát Friderikusz Sándor, majd így summázta a helyzetet:

Valahogy a televíziós korszakunkban nem találkoztunk, mindenki csinálta a dolgát, és elmentek ezek a pályák egymás mellett. Aztán, hogy így nyugdíjasok lettünk – ő még nem, én már igen –, ezért aztán eljött hozzám.

Frei Tamás azt mondta, mostanra „összeöregedtek” Friderikusszal.

