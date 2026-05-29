Három nap alatt majdnem negyven forinttal esik a benzin literenkénti nagykereskedelmi ára

Május 30-ától tovább folytatódik a csökkenő tendencia a nagykereskedelmi piaci árak tekintetében – írta a holtankoljak.hu. A benzin bruttó 12 forinttal, a gázolaj bruttó 11 forinttal kerül majd kevesebbe holnaptól.

Pénteken az átlagárak a következők szerint alakulnak: 95-ös benzin: 674 forint/liter, gázolaj: 686 forint/liter. A csökkenés eredményeként holnaptól

a 95-ös benzin 662,

a gázolaj 675 forintba fog kerülni literenként.

Három napja folyamatosan csökkenő árak vannak a hazai nagykereskedelemben. Csütörtökön a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is 11 forinttal mérséklődött, május 29-én, pénteken még ennél is jelentősebb mértékben csökkent a benzin és a gázolaj beszerzési ára. A benzin ezúttal bruttó 16 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 12 forinttal lett kevesebb.

A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására a kormány 2026.március 10-i hatállyal bevezette az úgynevezett védett árat. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a

95-ös benzint maximum 595 Ft/liter,

a gázolajat pedig maximum 615 Ft/liter áron tankolhatják.

Fontos tudni, hogy a kútoszlopok kijelzőin a piaci árak, a töltőállomások totemoszlopain pedig a védett árak jelennek meg. A kedvezményt a fizetésnél, a jogosultság igazolása után érvényesítik.