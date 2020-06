Hogy lesz valakiből celeb? Például oldalágon, mint Fecsó, Csuti vagy Vajna Tímea

Illetve Vajna Tímea után Palácsik Lilla, és így tovább. Mert ha egy lánc egyszer elindul, akkor nincs megállás. Viszonylag sok olyan celebünk van, aki oldalágon, a pasija/barátnője/férje/felesége révén lett ismert. Sőt, talán ismertebb is.

Nemrég számolt be kitörő örömmel a Blikk arról, hogy Szegedi Ferencnek, vagyis Fecsónak új barátnője van. Ezzel pedig kivételesen az a helyzet állt elő, amikor az egyszeri kommentelő joggal teszi fel a kérdést:

Miért, ki ez?

Fecsó a Luxus Vivien néven ismertté vált Vasvári Vivien pasija és férje volt egy darabig, legalábbis addig, amíg a Viasat félig megrendezett, Feleségek luxuskivitelben című realityjének első két évada futott. Aztán elváltak, de Fecsó ezek szerint be tudott futni annyira az oldalágról, hogy érdekes legyen az információ, hogy új barátnője van. Idő kérdése csak, hogy eljussunk odáig, hogy az is érdekes legyen, ha esetleg szakítanak, kivel fog összejönni az új barátnő, akit mellékesen szintén Viviennek hívnak.

Na de nem Szegedi Ferenc az egyetlen, akiből azért lett celeb, mert valakinek a párja volt. Nézzük, kik azok a magyar hírességek, akik oldalágról lettek híresek.

Csuti

Amikor nem Instagramon szerepel, akkor Szabó Andrásnak hívják, és Kulcsár Edina pasijaként lett híres. Ha a Google-be valaki beírja a Csuti nevet, az oldal az első helyen ajánlja fel a „Csuti foglalkozása” keresőkifejezést, ezek szerint sokáig tényleg nem volt egyértelmű, hogy mivel is foglalkozik Kulcsár férje. Most sem feltétlenül az, de instagramos bemutatkozásából kiderül, hogy egy ideje ő vezeti a TV2 Szépítők című műsorát.

Mikike

Úgy tűnhet, hogy az oldalágról híres férfiaknak mind van egy fura beceneve, de szerencsére Mikikének is van becsületes, anyakönyvezett neve: Lukács Miklós. Akkor lett ismert, amikor Peller Annával megnyerték az RTL Klub celebpáros műsorát, a Nyerő párost. Azóta kapott műsorvezetői állást is a csatornától, de továbbra is csak a felesége mellett.

Hódi Pamela

Neki sikerült oldalágról a legnagyobb Instagram-karriert befutnia. Több mint félmillió követője van Instagramon – még Dukai Reginát is csak 380 ezren követik –, pedig csupán alig pár éve lett ismert Berki Krisztián barátnőjeként. Nem sokkal közös gyerekük születése után szakítottak, azóta Hódinak saját márkája is lett, és az egyik legnépszerűbb instás influenszer az országban.

Berki Renáta

Hódi után egy másik nőt is híressé tett az, hogy összekötötte az életét Berki Krisztiánnal. A Mazsi becenéven futó Berki Renáta foglalkozása szintén influenszer.

Szilágyi Szilvia

Molnár Ferenc Caramel barátnőjeként, majd feleségeként lett híres, most már szintén a népszerűbb magyar influenszerek közé tartozik.

Rogán-Gaál Cecília

2007-ben házasodott össze Rogán Antallal, aki akkor az V. kerületi polgármester volt. Rogán később miniszter lett, majd a kormányfő kabinetfőnöke. Párként akkor lettek igazán ismertek, amikor 2010-ben szerepeltek a Mr. és Mrs. című vetélkedőben. Nem sokkal később – akkor még Rogán Cecília néven – saját jogon is elkezdett celebkedni, leginkább miután összebarátkozott Sarka Katával. Rogánék 2019 novemberében jelentették be, hogy elválnak, de Rogán-Gaál Cecília azóta is töretlenül megy előre, a legújabb hírek szerint ő lehet a teniszszövetség egyik elnöke is.

Sarka Kata

Lehet, hogy már 2007-ben a BKV arca lett, illetve második a Miss Universe-versenyen – ez az a verseny, ami később Vajna Tímeához került, Sarkához pedig a Magyarország Szépe –, de Sarka Kata akkor lett igazán ismert, amikor Hajdú Péter 2008-ban eljegyezte, majd elvette feleségül. Tíz évvel később váltak el.

Vajna Tímea és a többiek

Még Palácsik Tímea néven lett ismert, amikor Damu Rolanddal élt együtt – a színész végül börtönbe került a Palácsik ellen elkövetett erőszak miatt. Palácsik 2012-ben ismerte el kapcsolatát Andy Vajnával, akivel 2013-ban házasodtak össze. Időközben egyébként Vajna Tímea húga, Palácsik Lilla is ismert lett nővére miatt, sőt, Palácsik férje, Visváder Tamás is így, oldalágon lett celeb.

Kiemelt kép: Marjai János /24.hu, Birton Szabolcs, TV2