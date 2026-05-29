Agyba-főbe verte a párját, majd befeküdt tévézni a haldokló nő mellé

Tizenhét év szabadságvesztésre ítélte a Debreceni Ítélőtábla azt a férfit, aki agyonverte az élettársát, miután beidézték gyanúsítotti kihallgatásra. A Debreceni Ítélőtábla tájékoztatása alapján az aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében bűnös férfi feltételesen sem bocsátható szabadságra.

A férfi 2010 óta élt élettársi kapcsolatban a nővel annak ingatlanában, kapcsolatuk azonban a nő állítólagos szerelmi viszonya miatt két és fél évvel ezelőtt megromlott. Egy novemberi bántalmazás miatt feljelentette a férfit, de később azt állította, hogy ezt visszavonta.

Az ominózus éjszaka, amikor a nő hazaérkezett a munkából, a felébredő férfi kiabálni kezdett vele, és kérdőre vonta, mert beidézték gyanúsítotti kihallgatásra. Ebből nyilvánvalóvá vált számára, hogy az asszony nem vonta vissza a feljelentését. Az asszony tagadta ezt, de a férfi nem hitt neki.

Az ágyon ülő nőt többször fejbe vágta, majd az ágyra dőlő nőt további fél órán át ütlegelte, taposta. Az asszony még kért egy pohár vizet, amelyet az elkövető odavitt neki, majd befeküdt mellé tévézni. Az éjszakai órákban a férfi észlelte, hogy a nő már nem lélegzik és nincs pulzusa, azonban nem hívott segítséget, nem értesített senkit, hanem elaludt.

Másnap reggel azt tapasztalta, hogy az élettársa kihűlt, de továbbra sem szólt senkinek. Majd órákkal később, délután közölte az egyik ismerősével, hogy a nő meghalt. A nő halálát a taposás, térdelés folytán bekövetkezett sorozat-bordatörés miatti légzési-keringési elégtelenség okozta. A férfi 15 évet kapott első fokon, a táblabíróság ezt két évvel felemelte.