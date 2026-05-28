„Hagyjuk már, Enikő!” – Molnár Áron élesen reagált Eszenyi bocsánatkérésére

Molnár Áron közösségi oldalán reagált Eszenyi Enikő szerdai nyilvános bocsánatkérésére. Mint ismert, a Vígszínház korábbi igazgatója 2020 tavaszán – az intézményvezetői pályázat elbírálása előtt – távozott posztjáról, miután több korábbi és akkori munkatársa is verbális agresszióval, megalázó bánásmóddal, zaklatással és mérgező munkahelyi légkör fenntartásával vádolta meg őt nyilvánosan. Az ügy nyomán a fővárosi önkormányzat felügyelőbizottsági vizsgálatot indított, amelyet azonban fél év múlva lezártak – a részletek nyilvánosságra hozatala nélkül.

Túl későn érkezett a bocsánatkérés

Molnár posztjában rámutat: Eszenyi egy Facebook-bejegyzésben bocsánatot kért a „munkamódszerei” miatt, de egyrészt az „erőszak nem munkamódszer”, másrészt a bocsánatkérés hat évvel azután érkezett, hogy az érintettek felszólaltak Eszenyi verbális és fizikai abúzusai, és a hatalommal való visszaélései miatt.

De sajnos ez a bocsánatkérés csak azért történt meg, mert Eszenyi egzisztenciális helyzete kérdésessé vált, hiszen a debreceni munkáját visszamondták, bármilyen hihetetlen, pont azok a problémák miatt, amelyekről 6 éve beszélünk. De ilyen, hogy következménye legyen az ámokfutásának, 6 éve sehol nem történt meg

– írja Molnár, sorolva, hol kapott munkát a botrány kirobbanását követően Eszenyi Enikő: példaként említi, hogy szerepelt az RTL-nél az Álarcos énekesben, a TV2-nél (itt a Dancing with the Stars 2023-as évadában versenyzett Hegyes Berci oldalán), valamint dolgozott több színházban is. Név szerint említette Cseke Pétert, a Kecskeméti Katona József Színház vezetőjét, Bank Tamást, a Játékszín vezetőjét, valamint Nemcsák Károlyt, aki jövő évadra hívta meg rendezni Eszenyit a József Attila Színházba.

„Eszenyi gusztustalan tetteit ezek az emberek és intézmények tisztára mosták és mossák, mert Eszenyi nem kért bocsánatot, tagadott, és ezek az intézmények és vezetőik pedig szartak az áldozatokra és a hírverés reményében foglalkoztatták” – fogalmazott a színész, aki ezek után Eszenyi viselt dolgait kezdte sorolni, majd a rendezőhöz is intézett pár szót.

Eszenyi volt, amikor késsel fenyegette, vagy a falhoz vágta a beosztottjait, a fülénél fogva húzott át a színpadon egy táncost, hasba vágott többször egy színésznőt, mert szerinte így lehet megérezni, milyen, ha valaki terhes, embereket fenyegetett egzisztenciálisan, megfélemlítette és traumatizálta a társulatot és a Vígszínházban dolgozókat. És most, amikor para, hogy lesz-e meló, bocsánatot kér… Hagyjuk már, Enikő. 6 éved lett volna erre és eddig kussoltál. Csak most jönnek végre a fránya következmények és ez megijeszt, ahogy az is, hogy az abúzív viselkedésed miatt nem lesz munkád.

Balásy könnyei és a főváros felelőssége

Molnár Áron szerint pont annyira jött szívből a Vígszínház volt igazgatójának bocsánatkérése, mint a Balásy Gyula május elején, könnyezve adott interjúja, melyben a korábbi kormányzati propaganda fő végrehajtója felajánlotta cégcsoportját az államnak. Erre utalt a poszt képén olvasható szöveg is: „Eszenyi Enikő bocsánatkérése olyan, mint Balásy Gyula könnyei”.

A színész posztja végén a Főpolgármesteri Hivatal mulasztásáról is írt: „több mint 60 ember tanúvallomását semmisítették meg az ügyben 6 évvel ezelőtt…” Ezzel kapcsolatban egyébként nemrég Lengyel Tamás és Csőre Gábor is megszólaltak.