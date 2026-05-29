jellinek dánielmnv zrt.xiii. kerület
Közélet

A XIII. kerület 130 millióért happolt el egy népszigeti területet Jellinek Dániel elől

Sopronyi Gyula / 24.hu
admin Spirk József
2026. 05. 29. 10:23
Sopronyi Gyula / 24.hu

Éles fordulatot vett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. állami ingatlanértékesítési gyakorlata a Tisza elsöprő győzelmét hozó választás után – írta a Népszava.

Az állami cég ugyanis a napokban úgy döntött, hogy nem az Orbán Viktor vejéhez, Tiborcz Istvánhoz több szálon is kötődő Jellinek Dániel cégének, az Indoteknek, hanem a XIII. kerületi önkormányzatnak adja el a Népsziget egy darabját.

„Az MNV Zrt. válaszlevelében arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy ránk esett a választás, mi élhetünk az elővásárlási joggal. Ennek értelmében az osztatlan közös tulajdonú területből egy 3.090 négyzetméteres tulajdonrészt vásárolhatunk meg mindösszesen 130.175.000 forintért” – írta a lapnak a XIII. kerület.

A Tóth József polgármester által vezetett önkormányzat tulajdonába kerül az a gondozott, ősfás terület, amelyen jelenleg egy 3 szintes épület található.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Komoly büntetést szabott ki Hatvanpuszta tervezőjére a Magyar Építész Kamara
14 milliárdos gigaveszteség a fideszes propagandagyárban
Magyar Péter és Orbán Viktor is ott lesz a budapesti BL-döntőn
Lekapta a falról a NER alapnyilatkozatát a csepeli testületi ülésen Dukán András, de elvették tőle és visszaakasztották
649 millióért eladó a börtön elől külföldre szökött Fürst György luxusvillája, a garázsban ma is ott áll a hírhedt Rolls-Royce-a
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik