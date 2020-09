Gabriela Spanic esküvőjét a tévé is közvetítette, most meg Marsi Anikó mellett táncol

Találós kérdés: kinek nagyobb megtiszteltetés, hogy Gabriela Spanic táncol majd a TV2 új show-műsorában? Egyáltalán ki az a Gabriela Spanic? Ez a kérdés teljesen jogos attól, aki nem nézett tévét 1999-ben, úgyhogy most elmagyarázzuk, ki ez a világsztárnak nevezett nő a Dancing with the Stars magyar kiadásában.

Szappanoperák és Magyarország. A kettő kapcsolatáról először az ugorhat be mindenkinek, hogy többen adakozni akartak, hogy Isaurát kiszabadítsák a rabszolgasorsból, bár később kiderült, ennek nagy része városi legenda, ahogy hasonlóan félig igaz, félig legenda volt az is, miszerint az országban páran pénzt akartak adni Esmeralda szemműtétjére. Az viszont teljes mértékben igaz, hogy

2020-ban Gabriela Spanic lesz az úgynevezett nagybetűs SZTÁR egy magyar show-műsorban,

több mint húsz évvel azután, hogy a venezuelai színésznő egy egymástól elszakított ikerpárt alakított a fent említett sorozatokhoz hasonló színvonalú, több mint százrészes alkotásban, ami itthon a Paula és Paulina címet kapta. (És amiben Spanic attól volt gonosz, hogy vörös volt a rúzsa, amikor pedig a kedves nőt alakította, akkor leszedték rúzsát, és rózsaszín pírt tettek az arcára.)

Szóval Gabriela Spanic a Dancing with the Stars című műsorban szerepel majd, aminek licenszét most a TV2 szerezte meg – hasonlót évekkel ezelőtt az RTL Klubon láthattunk Szombat esti láz címmel –, és amihez az RTL-től szerződött át viszonylag hirtelen és váratlanul Kiss Ramóna is műsorvezetőnek. De úgy egyébként a Paula és Paulina is az RTL Klubon futott még 1999-ben, csak hogy tovább élesítsük a TV2 és az RTL közti helyzetet.

Jó, nyilván nehezebb lett volna behúzni a műsorba, mondjuk, Britney Spearst – már csak azért is, mert továbbra is gyámja, vagyis apja szabja meg még azt is, hogy mit posztolhat Instagramra –, de hogy Spanic úgynevezett világsztársága mennyire vonzza a tévénézőket, az csak hetekkel később derül majd ki.

Na, de találgatások helyett inkább zárkózzunk fel, és nézzük meg azt, hogy mi történt Gabriela Spanic-kal az elmúlt húsz évben. (Illetve azt is, hogy mi történt előtte, hogy ne legyen túl sok kérdőjel a Z generációsok fejében se.)

Gabriela Spanic 1973-ban született, venezuelai színésznő – utóbbi egészen biztos, de a Wikipedia róla szóló magyar nyelvű oldala szerint még modell is, az angol nyelvű verzió szerint pedig énekesnő.

1992-ben lépett nagyobb közönség elé a Miss Venezuela versenyen, ekkor már játszott kisebb szerepeket szappanoperákban, első főszerepét viszont csak 1994-ben kapta a Como tú, ninguna (Nincs hozzád hasonló) című sorozatban. Igen, ez még mindig egy szappanopera, és Spanic ebben is két különböző karaktert alakított egyszerre, egy jót és egy gonoszt. Ebben a sorozatban játszott együtt Miguel de Leónnal, akivel nem sokkal később összeházasodtak.

Az 1997-es esküvőt úgy kell elképzelni, mint, mondjuk, Diana és Károly herceg esküvőjét, mert ahhoz hasonlóan ezt is a tévében közvetítették. Legalábbis Mexikóban.

és esküvőjét, mert ahhoz hasonlóan ezt is a tévében közvetítették. Legalábbis Mexikóban. Ezután kapta meg a Televisától a Paula és Paulina két címszerepét, így Venezuelából Mexikóba kellett költöznie, és akkor itt gyorsan hozzáteszem azt az infót is, hogy nemcsak kettesben, férjével költöztek, velük tartott Spanic ikertestvére is. Esküszöm, hogy ezt nem én találtam ki: Spanic valós élete is pont olyan, mint egy klisédús szappanopera.

A Paula és Paulinában játszott Fernando Colunga, ő az a színész, aki a cikk elején is említett Esmeralda pasija volt a látássérült lányról szóló sorozatban.

Az egymástól elszakított gonosz és jó ikertestvérek kiszámítható sztoriját nemcsak Mexikóban szerették nagyon – ott minden idők legnézettebb szappanoperája lett –, de bemutatták még 120 másik országban, és lefordították 25 nyelvre.

A Paula és Paulina után szerződtették még két mexikói sorozatra, ezek közül az egyikben (itthon A betolakodó címen futott), most pedig mindenki kapaszkodjon meg valamiben és üljön le: Spanic ismét egy ikerpár két különböző habitusú tagját alakította.

Spanic a Televisa után átment a Telemundóhoz, az első ott készült sorozata közben pedig megismerkedett későbbi pasijával, José Ángel Llamasszal , hogy aztán 2003-ban hat év házasság után elváljon férjétől Miguel de Leóntól.

, hogy aztán 2003-ban hat év házasság után elváljon férjétől Miguel de Leóntól. 2008-ban már egy Neil Pérez nevű pasival volt együtt, akitől még abban az évben született egy gyereke, aki a Gabriel de Jesús nevet kapta.

nevű pasival volt együtt, akitől még abban az évben született egy gyereke, aki a nevet kapta. Gabriela Spanic az IMDb szerint utoljára 2018-ban szerepelt sorozatban. És hogy ne felejtsük el az egyik legfontosabbat: 2005-ben készült saját naptára is.

Most pedig Marsi Anikó és Noszály Sándor között táncol majd a TV2-n.

