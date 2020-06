Arató András a Buzzfeednek mesélte el mémmé válása történetét és azt, hogy nagy dobásra készül

Hide the pain Harold 10 éve született meg.

A 9GAG kérdezz-felelek videót csinál Arató „Hide The Pain Harold” Andrással

Arató András: A feleségem utálta a Hide The Pain Haroldot, amíg el nem kezdett pénz jönni belőle

Már a fél világ ismeri a 75 éves magyar villamosmérnököt, Arató Andrást, azaz Hide the pain Haroldot, aki most a Buzzfeed videójában mesélt el mindent, egészen a kezdetektől.

A mémmé vált stockfotót 10 évvel ezelőtt készítették, miután egy ügynökség még az iWiW-en rátalált Aratóra. Mivel hozzá hasonló karaktert kerestek, ezért elhívták egy munkára, amit sok másik fotózás követett. Arató András néhány hónappal az első fotózás után rákeresett magára és rájött, hogy mém lett belőle. Eleinte azonban nem tetszett neki a dolog, mert durva és gusztustalan vicceket gyártottak a képével.

Az emberek először nem is hitték, hogy egy igazi, élő ember vagyok. Azt gondolták, hogy a mémek photoshoppal készültek. Amikor erre rájöttem, felfedtem a személyazonosságomat egy orosz site közösségi oldalán. Ezután minden sértő és gusztustalan mém eltűnt. Nem gondoltam ismert emberként magamra, de egyre több ember állított meg az utcán, hogy készítsenek velem egy fotót

– mesélte Hide the pain Harold, akit 2019-ben a Coca-Cola is megkereste egy együttműködéssel, sőt, a reklámarc újabb nagy dobásra készül. Állítólag tervben van egy vígjáték készítése is, amihez a menedzsmentje már keresi a befektetőket.



Kiemelt kép: Facebook/BuzzFeed