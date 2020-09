Álarcos énekes: Kiesett a Méhecske, aki Rubint Rella volt

Tavaly Schobert Lara is énekelt, úgyhogy jövőre jöhet Schobert Norbert vagy a felesége.

Vasárnap este mutatta be az RTL Klub az Álarcos énekes negyedik részét és a második (egyben pedig valószínűleg utolsó) olyat, amiben a koronavírus miatt egy időre kiesett Gáspár Lacit valaki más helyettesítette. A negyedik nyomozó most Puskás Peti volt, így őt már ki lehet zárni a jelmezben éneklő celebek közül, igaz azok között még ott lehet, akik a harmadik adásban énekeltek, amikor Nagy Ervin helyettesítette Gáspárt.

Na de hogy térjünk a lényegre is, most is volt

LELEPLEZÉS,

a negyedik kieső a Méhecske volt, az álarc pedig Rubint Rellát, vagyis Rubint Réka unokahúgát rejtette.

