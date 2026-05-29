filmtvgengsztervilághelen mirrentom hardy
Kultúra

Mégsem rúgták ki Tom Hardyt a Gengsztervilágból, Helen Mirren is kiállt mellette

Paramount+
admin Varga Zsuzsa
2026. 05. 29. 10:17
Paramount+
Valóban voltak feszültségek a színész viselkedése miatt, de hivatalosan egyelőre nem rúgták ki a sorozatból.

Befejeződött a Guy Ritchie és Ronan Bennett nevével fémjelezett Gengsztervilág (eredetiben MobLand) című sorozat második évadának forgatása, a harmadikba pedig már nem várják vissza Tom Hardytírtuk meg múlt héten. A színész állítólag notórius késő – többször megváratta a szintén főszerepet játszó Helen Mirrent és Pierce Brosnant is –, átírja a szövegeit, és sok konfliktusa volt a sorozat vezető produceri és showrunneri szerepét betöltő Jez Butterworth-szel is.

A Variety most több megbízható forrásra hivatkozva arról ír, hogy a színész mégis visszatérhet Harry de Souza szerepéhez:

Tomot nem rúgták ki, a kapuk nem zárultak be a harmadik évad előtt, próbálják kreatívan megoldani a dolgokat

– mondta a lapnak egy a produkcióhoz közel álló informátor.

A sorozat, amelyben Brosnan és Mirren egy brit bűnözőcsaládot vezető házaspárt, Hardy pedig a fixerüket alakítja (kritikánk itt olvasható), Ronan Bennett és Jez Butterworth közös alkotása, Guy Ritchie pedig executive producerként és több epizód rendezőjeként működik közre. A Variety forrása szerint Ritchie nyomást gyakorolhat Glaserre, hogy tartsák meg Hardyt, ő ugyanis szeret a színésszel dolgozni.

A Variety értesülései szerint valóban voltak feszültségek a forgatások során, de Hardyt hivatalosan nem rúgták ki.

A belsős informátorok szerint nemcsak Hardy viselkedése okozta a konfliktusokat: a színész elégedetlen volt, mert Butterworth késve adta át a forgatókönyveket, néha csupán egy héttel a forgatás előtt, így nem tudott kellőképpen felkészülni. Butterworth emellett nem volt jelen a forgatáson, így nem tudott azonnal foglalkozni a felmerülő forgatókönyvi problémákkal.

A források azt is cáfolták, hogy Hardy és Mirren között konfliktus volna, ahogy arról a korábbi sajtóértesülések beszámoltak. A színésznő nem válaszolt a Variety megkeresésre, de a cikk megjelenése után egy fotót tett közzé Hardyról az Instagram-oldalán, amelyre azt írta: „Szeretlek most és mindig, Helen”.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Helen Mirren (@helenmirren) által megosztott bejegyzés

Egyelőre mindenesetre szükség van Hardyra a második évad bizonyos jeleneteinek újraforgatásához, a lapnak nyilatkozó források pedig azt mondják, lehetséges őt kiírni a sorozatból, ha nem sikerülnek a tárgyalások, de az valószínűleg nem tenne jót a nézettségnek.

Kapcsolódó
Tom Hardy meggyőzően zsarol, fenyeget és lő szitává bárkit, a lazaság viszont hiányzik a Gengsztervilágból
Végéhez ért a Guy Ritchie és Ronan Bennett nevével fémjelezett Gengsztervilág, amiben Tom Hardy mellett Helen Mirren és Pierce Brosnan is nagyot alakít. Kritika.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Komoly büntetést szabott ki Hatvanpuszta tervezőjére a Magyar Építész Kamara
14 milliárdos gigaveszteség a fideszes propagandagyárban
Magyar Péter és Orbán Viktor is ott lesz a budapesti BL-döntőn
Lekapta a falról a NER alapnyilatkozatát a csepeli testületi ülésen Dukán András, de elvették tőle és visszaakasztották
649 millióért eladó a börtön elől külföldre szökött Fürst György luxusvillája, a garázsban ma is ott áll a hírhedt Rolls-Royce-a
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik