Mégsem rúgták ki Tom Hardyt a Gengsztervilágból, Helen Mirren is kiállt mellette

Befejeződött a Guy Ritchie és Ronan Bennett nevével fémjelezett Gengsztervilág (eredetiben MobLand) című sorozat második évadának forgatása, a harmadikba pedig már nem várják vissza Tom Hardyt – írtuk meg múlt héten. A színész állítólag notórius késő – többször megváratta a szintén főszerepet játszó Helen Mirrent és Pierce Brosnant is –, átírja a szövegeit, és sok konfliktusa volt a sorozat vezető produceri és showrunneri szerepét betöltő Jez Butterworth-szel is.

A Variety most több megbízható forrásra hivatkozva arról ír, hogy a színész mégis visszatérhet Harry de Souza szerepéhez:

Tomot nem rúgták ki, a kapuk nem zárultak be a harmadik évad előtt, próbálják kreatívan megoldani a dolgokat

– mondta a lapnak egy a produkcióhoz közel álló informátor.

A sorozat, amelyben Brosnan és Mirren egy brit bűnözőcsaládot vezető házaspárt, Hardy pedig a fixerüket alakítja (kritikánk itt olvasható), Ronan Bennett és Jez Butterworth közös alkotása, Guy Ritchie pedig executive producerként és több epizód rendezőjeként működik közre. A Variety forrása szerint Ritchie nyomást gyakorolhat Glaserre, hogy tartsák meg Hardyt, ő ugyanis szeret a színésszel dolgozni.

A Variety értesülései szerint valóban voltak feszültségek a forgatások során, de Hardyt hivatalosan nem rúgták ki.

A belsős informátorok szerint nemcsak Hardy viselkedése okozta a konfliktusokat: a színész elégedetlen volt, mert Butterworth késve adta át a forgatókönyveket, néha csupán egy héttel a forgatás előtt, így nem tudott kellőképpen felkészülni. Butterworth emellett nem volt jelen a forgatáson, így nem tudott azonnal foglalkozni a felmerülő forgatókönyvi problémákkal.

A források azt is cáfolták, hogy Hardy és Mirren között konfliktus volna, ahogy arról a korábbi sajtóértesülések beszámoltak. A színésznő nem válaszolt a Variety megkeresésre, de a cikk megjelenése után egy fotót tett közzé Hardyról az Instagram-oldalán, amelyre azt írta: „Szeretlek most és mindig, Helen”.

Egyelőre mindenesetre szükség van Hardyra a második évad bizonyos jeleneteinek újraforgatásához, a lapnak nyilatkozó források pedig azt mondják, lehetséges őt kiírni a sorozatból, ha nem sikerülnek a tárgyalások, de az valószínűleg nem tenne jót a nézettségnek.