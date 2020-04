Győrfi Dániel: Apámról csak jó szándékú mémek készülnek

Győrfi Pál fia, Dániel a TikTokon maga is beállt az édesapjáról mémet készítők sorába. Első ilyen videóját 1,7 millióan indították el, a legutóbbi poszt is túl van már a félmillión.

Melyik a kedvenc mémed, amit az édesapádról készítettek?

A Men in Black, vagyis a Sötét zsaruk borítójának Győrfi Pál-os verziója, amit be is tettem a legutóbbi videómba.

Szereti a nép az öregedet.

Folyamatosan kapom az apával kapcsolatos mémeket, rengeteget láttam, és mind jó szándékkal készült.

Mi késztetett arra, hogy te is parodizáld őt?

A videóimnak nem apám parodizálása a célja, hanem egy-egy üzenet átadása, a nézők szórakoztatása, a jelenlegi események alternatív összefoglalása, és persze annak a reakciónak az ábrázolása, amit mindenki érez, amikor édesapámmal kétmilliomodszor találkozik – a megnézni kívánt tartalmak előtt, alatt, mellett és fölött, az összes eszközön, a nap minden órájában. A koncepció, amikor még csak a fejemben létezett, elég furcsán hangozhatott apámnak, mégis azonnal belement, és bízott bennem.

Mennyi van még ebben a történetben?

Ameddig a járvány tart, addig a védekezéssel kapcsolatos üzenetek és videók továbbra is megjelennek a neten. Azt viszont nem tudom, hogy én teszek-e még ki videót ebben a témában, hiszen a TikTok mindig a legfrissebb eseményekre reagál.

Vizuálisan profi munkák.

Pedig nincs mögöttük profi stáb. Olyannyira, hogy otthon, egy sütőpapírral fedett lámpával megvilágítva, székkel megtámasztott zöld háttér előtt, a felvétel ötödik percében túlhevülő kamerával rögzítek, és hétköznapi számítógépen szerkesztek. A szerepléshez és az amatőr színészkedéshez édesapám segítségét kértem.

A járvány alatt országosan ismertté váltál. Hogyan szeretnéd ezt kamatoztatni?

A járvány előtt szórakoztatni akartam a videóimmal. Most ez a cél egészült ki az életeket mentő üzenetek bemutatásával, terjesztésével. A járvány után azon leszek, hogy igazán szórakoztató tartalmak feltöltésével megtartsam a most rám irányult figyelmet.

Nem túl rég vagy tiktokos.

Kezdetben negatívan ítéltem meg ezt az alkalmazást, sokáig ellenálltam a csábításának. Hiba volt. Ajánlom mindenkinek, nézni is, csinálni is.