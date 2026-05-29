Távozik a bajnok ETO vezetőedzője, elfogadta a Fradi ajánlatát

Borbély Balázs távozik az NB I-ben bajnok ETO FC Győr labdarúgócsapatától, ezt maga a klub jelentette be pénteken, amely megjegyezte, hogy a szakember elfogadta a Ferencváros ajánlatát.

A mai nappal az ETO FC és Borbély Balázs útjai különválnak. Vezetőedzőnk tájékoztatta klubunkat arról, hogy élni kíván a szerződésében szereplő kivásárlási opcióval, miután elfogadta a bajnokság második helyén végző Ferencvárosi TC megkeresését

– olvasható a győriek Facebook-oldalán megjelent közleményben.

Az ETO bejelentése azzal folytatódik, hogy egyértelmű szándék volt folytatni a közös munkát, de tudomásul veszik a döntést.

„Fontos hangsúlyozni, hogy egyetlen személy sem állhat a klub fölött. A bajnoki cím nem egy ember sikere, hanem egy egész közösségé: a játékosoké, a szakmai stábé, a klub dolgozóié, tulajdonosaié és minden ETO-szurkolóé. […]

Az ETO története jóval nagyobb bármely játékosnál, edzőnél vagy vezetőnél. Klubunk múltja, jelene és jövője arra kötelez bennünket, hogy mindig előre tekintsünk és olyan emberekkel dolgozzunk együtt, akik teljes mértékben elkötelezettek az ETO jövője iránt

– tették még hozzá.

A 46 éves Borbély Balázs korábban már dolgozott a Ferencváros utánpótlásában, valamint jó kapcsolatot ápol az FTC sportigazgatójával, Hajnal Tamással, akivel a német Kaiserslauternben együtt futballoztak.

Borbélyt még a másodosztályban nevezték ki az ETO-nál, előbb feljuttatta a csapatot, majd rögtön az első NB I-es szezonban az európai kupaindulást érő negyedik helyre vezette a Győrt. Az ETO a legutóbb szezonban a Ferencváros legnagyobb kihívójává lépett elő, és az utolsó fordulóban be is biztosította a bajnoki címet, így 2013 után nyerte meg ismét az NB I-et.

A szezon végén Robbie Keane saját kérésére távozott az FTC-től.