borbély balázseto fc győrferencvároslabdarúgás
Foci

Távozik a bajnok ETO vezetőedzője, elfogadta a Fradi ajánlatát

Borbély Balázst, a bajnok ETO vezetőedzőjét (k) ünneplik szurkolóik a labdarúgó Fizz Liga 33. utolsó fordulójában játszott Kisvárda Master Good - ETO FC mérkőzés után a kisvárdai Várkerti Stadionban 2026. május 16-án. Az ETO Győr FC nyerte a bajnokságot, miután 1-0-ra győzött a Kisvárda ellen.
Czeglédi Zsolt / MTI
24.hu
2026. 05. 29. 11:23
Borbély Balázst, a bajnok ETO vezetőedzőjét (k) ünneplik szurkolóik a labdarúgó Fizz Liga 33. utolsó fordulójában játszott Kisvárda Master Good - ETO FC mérkőzés után a kisvárdai Várkerti Stadionban 2026. május 16-án. Az ETO Győr FC nyerte a bajnokságot, miután 1-0-ra győzött a Kisvárda ellen.
Czeglédi Zsolt / MTI

Borbély Balázs távozik az NB I-ben bajnok ETO FC Győr labdarúgócsapatától, ezt maga a klub jelentette be pénteken, amely megjegyezte, hogy a szakember elfogadta a Ferencváros ajánlatát.

A mai nappal az ETO FC és Borbély Balázs útjai különválnak. Vezetőedzőnk tájékoztatta klubunkat arról, hogy élni kíván a szerződésében szereplő kivásárlási opcióval, miután elfogadta a bajnokság második helyén végző Ferencvárosi TC megkeresését

– olvasható a győriek Facebook-oldalán megjelent közleményben.

Az ETO bejelentése azzal folytatódik, hogy egyértelmű szándék volt folytatni a közös munkát, de tudomásul veszik a döntést.

„Fontos hangsúlyozni, hogy egyetlen személy sem állhat a klub fölött. A bajnoki cím nem egy ember sikere, hanem egy egész közösségé: a játékosoké, a szakmai stábé, a klub dolgozóié, tulajdonosaié és minden ETO-szurkolóé. […]

Az ETO története jóval nagyobb bármely játékosnál, edzőnél vagy vezetőnél. Klubunk múltja, jelene és jövője arra kötelez bennünket, hogy mindig előre tekintsünk és olyan emberekkel dolgozzunk együtt, akik teljes mértékben elkötelezettek az ETO jövője iránt

– tették még hozzá.

A 46 éves Borbély Balázs korábban már dolgozott a Ferencváros utánpótlásában, valamint jó kapcsolatot ápol az FTC sportigazgatójával, Hajnal Tamással, akivel a német Kaiserslauternben együtt futballoztak.

Borbélyt még a másodosztályban nevezték ki az ETO-nál, előbb feljuttatta a csapatot, majd rögtön az első NB I-es szezonban az európai kupaindulást érő negyedik helyre vezette a Győrt. Az ETO a legutóbb szezonban a Ferencváros legnagyobb kihívójává lépett elő, és az utolsó fordulóban be is biztosította a bajnoki címet, így 2013 után nyerte meg ismét az NB I-et.

A szezon végén Robbie Keane saját kérésére távozott az FTC-től.

Kapcsolódó
Magyar Péter és Orbán Viktor is ott lesz a budapesti BL-döntőn.
Magyar Péter és Orbán Viktor is ott lesz a budapesti BL-döntőn
Azt viszont nem tudni, kinek szurkolnak majd.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Távolságmenedzsment a kulcsszó – így szedte szét Glasner a Rayo Vallecano játékát

Friss

Népszerű

Összes
„Akár gyalog előbb beérni Pestre” – se személyvonat, se határidő a Budapest–Belgrád-vasútvonalon
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik