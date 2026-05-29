drónorosz ukrán háborúrománia
Nagyvilág

Orosz drón robbant fel egy román város lakótelepén

admin Spirk József
2026. 05. 29. 08:14
Robbanótöltettel ellátott drón zuhant péntek hajnalban Romániában egy galaci panelház tetejére, a becsapódást robbanás és tűz követte, amely a 10. emelet egyik lakásában ütött ki, a tömbházból menekülők közül ketten könnyebben megsérültek – közölte az Agerpres hírügynökség.

A lakásban két személy tartózkodott, akiknek sikerült kimenekülniük. A panelházból mintegy 70 személy menekült ki önerőből, illetve a helyszínre érkező katasztrófavédelmi erők segítségével.

A katonai tűzoltók eloltották a tüzet. A lakók közül négy személynek volt szüksége orvosi ellátásra: ketten könnyebb horzsolásokat szenvedtek, őket kórházba vitték, két személyt pedig pánikroham miatt a helyszínen láttak el a mentőorvosok.

Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt azzal, hogy péntek hajnalban orosz dróntámadás ért egy sűrűn lakott városrészt Romániában, az EU területén és civileket sebesített meg

– jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében pénteken.

Ursula von der Leyen közölte: miközben folytatjuk biztonságunk és az elrettentés megerősítését, különösen keleti határunkon, folyamatosan növelni fogjuk a nyomást Oroszországra, az Európai Unió a következő, immár a 21. szankciócsomagot készíti elő Oroszországgal szemben.

(MTI)

