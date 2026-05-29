25 milliós bírságot kapott a Blikk, amiért nyilvánosságra hozta egy transznemű nő adatait

25 millió forint adatvédelmi bírsággal sújtotta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a Blikket, amiért a lap nyilvánosságra hozta egy transznemű nő személyes adatait, ezzel szándékosan megsértette az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezéseit – írja közleményében a Háttér Társaság.

A Blikk 2024-ben két cikkben is foglalkozott a panaszos bírósági ügyével, és annak határozott kérése ellenére, jogalap nélkül nyilvánosságra hozták az adatait, és a nemváltás tényét is említették. A közölt fényképek a képaláírásokkal a hatóság szerint a cikkekben szereplő további információkkal együtt azonosíthatóvá tették az érintettet. Az LMBTQ-közösség tagjainak jogvédelmével foglalkozó szervezet ügyfele ezt követően fordult a NAIH-hoz.

A NAIH megerősítette korábbi álláspontját, miszerint „a nem megváltoztatása, illetve az ezzel kapcsolatba hozható személyes adat a Hatóság álláspontja szerint különleges adatnak minősül, még abban az esetben is, ha az anyakönyvi eljárást nem követi orvosi kezelés, műtét”. A NAIH ugyan nem vonta kétségbe a Blikk azon érvelését, hogy a bírósági ügy közérdeklődésre tartott számot, ezért a sajtónak kötelessége volt arról beszámolni, de tudósíthatott volna az eljárásról úgy is, hogy az érintett személyes adatait nem teszi közzé.

Az érintett ügyvédje útján kétszer is kérte a portáltól a személyes adatainak törlését a cikkekből. A NAIH hivatalból elmarasztalta a Blikket azért is, mert ezekre a kérelmekre még csak nem is válaszolt, és semmilyen intézkedést nem tett az abban foglaltak teljesítésére, ezt a jogsértést maga a portál is elismerte az eljárás során tett nyilatkozatában. A cikkeket végül a NAIH-eljárás megindulását követően eltávolították.

Az egyéni ügyben kiemelkedőnek számító bírságot a hatóság azzal indokolta, hogy a Blikk éves árbevétele jelentős, a jogsértés szándékos és rosszhiszemű volt, és a szerkesztőség visszaeső, hiszen már követett el hasonló adatvédelmi vétséget.