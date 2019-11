Ördög Nóra: Ha más szülők kitehetik a Facebookra a gyerekük képeit, akkor mi miért nem?

Reagált azokra a kritikákra, hogy idejekorán médiaszemélyiséget csinálnak gyerekeikből.

Ördög Nórával a Nők Lapja csinált egy mélyebb lélegzetvételű interjút, amiben szóba került az is, hogy vlogjaikban rendszeresen szerepelnek a gyerekeik is. Szokták ugyanis kritizálni őt és férjét, Nánási Pált azért, hogy hírességet csinálnak már ilyen picit korukban gyerekeikből, ahelyett, hogy védenék a nyilvánosság elől. Ördög elmondta, hogy az egész úgy indult, hogy születése után Nánási rendre Micit fotózta, és arra jutottak, miért ne tehetné fel a róla készült fotókat az oldalára, ha legszívesebben csak őt fotózná.

Ha más szülők kitehetik a Facebookra a gyerekük képeit, akkor mi miért nem? Miért rejtegessem, miért keltsem benne azt az érzést, hogy ő olyan gyerek, akit másoknak nem szabad meglátniuk? Miért nem próbálom inkább arra felkészíteni, hogy igen, ez az életünk része?

Szerinte eleve nincs választási lehetőségük a gyerekeiknek, hisz azáltal, hogy ők híresek, a gyerekeik se tudnak kimaradni ebből akkor se, ha akarnák.

Apát ismerik, anyát ismerik, ez a munkánk, ez ezzel jár, téged is ismerni fognak. Nem lehetek annyira naiv, hogy azt higgyem, ha csak hátulról mutattam meg, akkor majd nem érik az ismertséggel kapcsolatos hatások. Hogy majd az iskolában nem fogják pontosan tudni, hogy kinek a gyereke. Inkább próbáljuk megtanítani arra, hogyan lehet ezt helyesen kezelni.

Elmondta emellett azt is, hogy ahogyan az orvosdinasztiákban a gyerek tovább viheti szülei szakmáját, úgy akarják ők is ennek a lehetőségét gyerekük kezébe adni, hogy ha úgy döntenek, hogy fotózással vagy műsorvezetéssel szeretnének foglalkozni, akkor meglegyenek hozzá az eszközeik. Mici például vlogger szeretne már most lenni, és frusztrálja, hogy szülei nem engedik még neki, hogy saját csatornája legyen.

A teljes interjút a Nők Lapja legújabb számában lehet olvasni.

