Rihanna egy halom világsztárt küld majd kifutóra

Az Amazon pedig majd streamelhetővé is teszi.

Rihanna tavaly tartotta márkájának, a Savage X Fenty-nek az első divatshow-ját New Yorkban, amit úgy tűnik, ezen túl minden évben tart majd az idő közben luxusmárkává váló divatcége.

Rihanna egyik reggel felkelt és úgy döntött, divattörténelmet ír Megcsinálta a saját párizsi luxusmárkáját, és még csak nem is ez a legdurvább.

Idén viszont pont ennek köszönhetően is talán sokkal nagyobb volumenű lesz a korábbinál, a 2019-es őszi/téli kollekcióját ugyanis olyan sztárokkal a színpadon fogja bemutatni, mint a rapper 21 Savage, Bella Hadid, Gigi Hadid, Cara Delevingne, Laverne Cox, vagy éppen az énekes Normani. Ráadásul igencsak veretes a névsora azoknak is, akik majd a zenét szolgáltatják élőben a divatbemutatóhoz, fellép ugyanis Halsey, a Migos, DJ Khaled, Big Sean, A$AP Ferg, Fat Joe, Fabolous, és Tierra Whack is többek között. Az eseményt ma tartják New Yorkban a Fashion Weeken, de az Amazon Prime jóvoltából szeptember 20-ától bárki megnézheti streamelve. Rihanna elmondta a Billboardnak, hogy nagyon örül neki, hogy mindenki számára hozzáférhetővé válik a bemutatója.

Kiemelt kép: YouTube