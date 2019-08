Apa lesz az NSYNC-es Lance Bass

Lance Bass már régóta beszél azon vágyáról, hogy gyereke lehessen férjével, most pedig nagyon úgy tűnik, hogy valóra is válik. A Heather Dubrow’s World című podcastben árulta el a jó hírt, hogy úgy tűnik, végre sikerrel jár a mesterséges megtermékenyítés, ahogy arról beszámol a DailyMail.

Nagyon közel járunk már. Tudom, hogy ezt már régóta mondogatom, amikor vendég vagyok a műsorodban, de egy hosszú folyamat volt. Tudod, hét donorral is próbálkoztunk, de hetedjére úgy néz ki, hogy sikerült. Szóval remélhetőleg a következő hetekben már be tudok jelenteni valami, ami ok lesz az ünneplésre.