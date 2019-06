Tegyük tisztába Meghan hercegné és Priyanka Chopra kapcsolatát

Egy ideje már pletykaszinten is többnek kezelhető a hír, miszerint Meghan hercegné és a színésznő Priyanka Chopra barátsága körül valami nincs rendben. A hírek arról szóltak, olyan csúnyán összekaptak, hogy Chopra még Archie Harrison születése után sem akart babalátogatóra menni. Az angolok szerint nincs már rossz viszony, de Chopra sokatmondó dolgot írt ki Twitterére.

Meghan hercegné és Priyanka Chopra egy televíziós gálán ismerkedtek még 2016 környékén, majd szép lassan a legjobb barátnőkké váltak – legalábbis a külföldi sajtó szerint. Ennek valószínűleg alapja is van, tekintve, hogy hiteles forrásnak számító újságírók is milliószor lehozták már a sztorit. Köztük Emily Andrews, a brit királyi család bennfentes újságírója is.

Nagy eséllyel ő számít a legjobban értesült személynek a brit sajtóban,

általában az összes hivatalos eseményen jelen van, és a világ legnagyobb médiumai előtt 10-15 perccel már arról posztolt a Twitteren, hogy a hercegnét kórházba szállították Archie Harrison születése előtt. Visszatérve Meghan és Chopra viszonyára, a barátság tovább mélyült az évek alatt, olyannyira, hogy Harry és Meghan esküvőjén részt is vett az indiai színésznő.

A média szerint ettől a ponttól támadt zavar az erőben, és indult meg lejtmenetben a Meghan-Priyanka viszony. A színésznő 2017-ben összejött az énekes Nick Jonasszal, akivel össze is házasodtak viszonylag rövid időn belül, még 2018 decemberének legelején. Ekkoriban már a hercegné is terhes volt Archie Harrisonnal, a hercegnéi teendők végzése mellett pedig nem jutott arra ideje, hogy elmenjen Chopra és Jonas esküvőjére Indiába.

A dolog azért érdekes, mert Meghan hiába volt akkoriban terhessége közepén, nagyon is mozgolódott a nagyvilágban:

férjével együtt fotózták le őket egy rendezvényről való távozáskor december 5-én,

december 11-én a Londoni Fashion Awards-on jelent meg, terheshasat villantva,

egy állatvédő szervezetnél járt január közepén,

bokszszervezetnél is volt ugyanabban a hónapban,

februárban New Yorkba repült,

a legdurvább, hogy Marokkóba is elutaztak Harryvel, ráadásul ez már február végén történt.

De akkor hogy nem fért bele egy indiai út az állítólagos legjobb barátnő esküvőjére? Pont ezt találgatta mindenki más is, akkoriban a források arról számoltak be, hogy

a hercegné a terhességét jelölte meg fő indokként a távolmaradást illetően, valamint a közel tizenegy órás repülőutat, amit nem feltétlenül ajánlottak neki.

Majd jött Meghan babaváró bulija, ahová Amal Clooney is hivatalos volt, Priyanka Chopra viszont itt sem tűnt fel, később Andy Cohen late night showjában a nézők meg is kérték, hogy a színésznő öntsön tiszta vizet a pohárba: haragban vannak vagy nem? Némi nevetgélés közepette annyit válaszolt, hogy ez nem igaz.

A TMZ megkeresésére Chopra később azt nyilatkozta, hogy Los Angelesben volt a babaváró idején, és munkaügyek miatt maradt távol, de még mindig a legjobb barátnők Meghannel. A Sun hasábjain nemrég megjelent egy cikk Emily Andrews-tól „Priyanka Chopra azzal zárta rövidre a Meghanfűz főző viszályról szóló pletykákat, hogy meglátogatta Archie Harrisont és Tiffany-ékszereket vitt neki” címmel, ami a brit sajtót őrült gyorsasággal járta körbe. A legcikibb, hogy semmi sem volt belőle igaz, erről maga a színésznő számolt be Twitterén:

Annak ellenére, hogy az ajándékötletek kiválóak, a sztori nem igaz. Tényleg Londonban voltam mostanában, de kizárólag munka miatt. Bárki is volt a forrás az ügyben, remélem, innentől kezdve alaposabban figyel majd a tényekre.

Természetesen a mindig pontosan értesült újságíró is megszólalt, ha már Chopra emlegette:

Nem teljesen értem mi is folyik itt, de soha semmit nem posztolnék anélkül, hogy biztosra ne vegyem azt vagy meg ne erősítsék nekem. Három különböző forrástól tudom a történetet, de ha Priyanka azt mondja, ő nem látogatta meg Meghant és Archie Harrisont, az elegendő nekem

– fogalmazott Andrews, még kuszábbá téve az ügy fonalait. Mert innentől kezdve, tényleg nem teljesen világos, hogy

amennyiben Londonban volt Chopra, miért nem nézett el Frogmore-ba, ha nincs harag közte és Meghan között,

miért keltene fals híreket Emily Andrews, ha munkássága azon alapszik, hogy ő a legjobban értesült újságíró a királyi család kapcsán (ő volt az, aki a babaváró kék színű ajándékairól is először írt)?

A források hitelességét megnézve érdemes némi konzekvenciát levonni: a TMZ nagy általánosságban megválogatja, mit közöl és mit nem, így hitelességét nem igazán lehet kétségbe vonni, sőt, kevés példa van arra az elmúlt évekből, hogy tévedtek volna ilyen volumenű ügyekben. Priyanka Chopra először elmondta, szó sincs haragról, másodszor pedig félig-meddig hazugnak nevezte az újságot, ami a Meghannel való viszályuk megszűnését tárgyalta (tehát ha nincs gond, nincs minek megszűnnie).

Az újságíró helyzete érdekes az egész sztoriban, aki ezek szerint vagy pontatlan volt a forrásokkal, vagy igaza van, egyelőre viszont inkább a színésznő az, akinek hihetünk a kusza ügyet tekintve. A Sunnal kapcsolatban fennáll a veszély, hogy a Meghan hercegnével kapcsolatos hírek felnagyítása torzítja a hitelességet, tekintve, hogy a britek mindenfajta hírt imádnak Harry herceg feleségével kapcsolatban, így simán túlozhatnak is a kattintás érdekében.

Nagy hát a valószínűsége, hogy Meghan és Priyanka Chopra között semmifajta viszály nincs és nem is volt a múltban,

legalábbis nem olyanok, amiket a brit média világgá kürtölt.

Sőt, legutóbb a Times-nak adott interjút Chopra, amiben Meghan védelmére kelt, ugyanis szerinte a rasszizmus az egyik oka, ami miatt a hercegnét üldözik a netes trollok.

Ha van ember, aki tudja kezelni őket, akkor az ő. Persze a rasszizmusnak is betudható a megnyilvánulásuk, elég nyilvánvaló. De a legjobb Megben, hogy végig ugyanolyan maradt. Egy csomó ember csak mostanában ismerte meg, de én már ismertem korábban is és még mindig ugyanaz a csaj. Most, hogy rengeteg embert ér el, ugyanazokról a dolgokról beszél, amiről mindig is. Amit most látsz belőle, az a valós önmaga. Mindig is az a lány volt, aki előre akarta mozdítani a dolgokat

– fogalmazott a színésznő.

